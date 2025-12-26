Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα - Νέα πανελλαδική σύσκεψη έως την Κυριακή

Οι αγρότες πέρασαν την ημέρα των Χριστουγέννων στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, στέλνοντας ταυτόχρονα ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Όπως επισημαίνουν, έως τώρα δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική απάντηση στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γεγονός που τους ωθεί να προχωρήσουν σε πιο δυναμικές ενέργειες μετά τις γιορτές. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.

Με εκτροπές αλλά ομαλά η κίνηση στην Αθηνών - Θεσσαλονίκης



Με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξήχθη ανήμερα των Χριστουγέννων η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό. Η εικόνα χθες ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κίνηση να κυλά ομαλά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και σήμερα.

Ομαλή η κυκλοφορία σε Περιφερειακή Πατρών, Ολυμπία και Ιόνια Οδό

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Πατρών, καθώς τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου και έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρούνται ουρές ή προβλήματα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, εικόνα αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου από προχθες αργά το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα