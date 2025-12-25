Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα και μετά κλιμάκωση - «Ο αγώνας συνεχίζεται» - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Στην άκρη τα τρακτέρ για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς
«Ο αγώνας συνεχίζεται» είναι το μήνυμα των αγροτών από τα μπλόκα, όπου περνούν τα Χριστούγεννά τους.
Παρά το κρύο και το γιορτινό κλίμα τα τρακτέρ παραμένουν αμετακίνητα, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν μετά τις γιορτές, εφόσον δεν λάβουν συγκεκριμένες εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τα βασικά αιτήματα που έχουν καταθέσει.
Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί νέα Πανελλαδική Σύσκεψη με την συμμετοχή όλων των μπλόκων.
Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης διεξάγεται με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό από προχθές. Η εικόνα σήμερα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κυκλοφορία να διεξάγεται ομαλά.
Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.
Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της περιοχής παραμένουν στο σημείο, έχοντας δηλώσει ότι θα περάσουν εκεί και τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως και έκαναν την παραμονή, παραμένοντας μέχρι αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν λάβουν συγκεκριμένες εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τα βασικά αιτήματα που έχουν καταθέσει.
Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζουν, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσειςκαι τις επόμενες ημέρες, ακόμη και την Πρωτοχρονιά. Προς το παρόν, πάντως, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει εξομαλυνθεί, χωρίς να θυμίζει το σκηνικό των προηγούμενων ημερών, όταν καταγράφηκε αυξημένη ταλαιπωρία λόγω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων.
Ομαλή η κυκλοφορία και σε Περιφερειακή Πατρών, Ολυμπία και Ιόνια Οδό
Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Πατρών, καθώς τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου και έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.
Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρούνται ουρές ή προβλήματα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, εικόνα αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου από χθες αργά το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα.
Οι υπεύθυνοι των μπλόκων αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στα συντονιστικά όργανα. Εκεί θα κριθεί εάν θα υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη μορφή των μπλόκων ή αν θα διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και παραχώρηση μίας ή δύο λωρίδων κυκλοφορίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί πολίτες, το μεσημέρι των Χριστουγέννων, προσέρχονται στα μπλόκα εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους, προσφέροντας γλυκά και συνομιλώντας με τους αγρότες.
Προσπάθησαν να στρέψουν τον κόσμο εναντίον μας
Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας εξαπολύει βολές εναντίον της κυβέρνησης, της Τροχαίας και των διαχειριστριών εταιριών των εθνικών οδών για το τεράστιο κυκλοφοριακό μπάχαλο που σημειώθηκε κυρίως το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης κατά την έξοδο των εκδρομέων.
«Ο κόσμος στηρίζει τον αγώνα μας και στόχος μας είναι να ταλαιπωρηθεί, όσο γίνεται λιγότερο. Η κυβέρνηση προσπάθησε να στρέψει τον κόσμο εναντίον των αγροτών και των αγροτικών κινητοποιήσεων, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο κόσμος γνωρίζει ότι ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά ολόκληρη την κοινωνία, αφού διακυβεύεται το μέλλον της χώρας μας. Αν καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας, δεν θα έχουμε να φάμε», τονίζει στο ethnos.gr ο κ. Τζέλλας.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι αγρότες άνοιξαν τους δρόμους, δίνοντας για τα αυτοκίνητα 1-1,5 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν τους εκδρομείς, ωστόσο, η Τροχαία, λειτουργώντας υπό τις εντολές της κυβέρνησης και των διαχειριστριών εταιριών, έκλεισε τις εθνικές οδούς και κατηύθυνε τα αυτοκίνητα από παρακαμπτήριους δρόμους.
«Να αναφέρω, ως παράδειγμα, τον Ε65 που βρισκόμαστε εμείς. Μετακινήσαμε τα τρακτέρ μας στην άκρη, και αφήσαμε 1-1,5 λωρίδες ανά κατεύθυνση, για να περάσουν τα αυτοκίνητα, όμως, η Τροχαία, εκτελώντας τις εντολές της διαχειρίστριας εταιρείας του δρόμου, δεν άφηνε τα οχήματα να διέλθουν από τον αυτοκινητόδρομο και τους έστελνε στην παρακαμπτήριο. Μπορεί να μην κάνουν οι οδηγοί από την παρακαμπτήριο κάποιον τεράστιο κύκλο, όμως, για ποιο λόγο να χάσουν έστω και κάποια λεπτά και να ταλαιπωρηθούν περισσότερο; Μάλιστα, ο κόσμος πλήρωνε στα διόδια και αμέσως μετά τον έστελναν από την παρακαμπτήριο. Για ποιο λόγο να πληρώσουν οι οδηγοί; Δεν είδα καμία ευαισθησία, ώστε να παρέμβει κάποιος εισαγγελέας, αφού ο κόσμος πλήρωνε στα διόδια αλλά χρησιμοποιούσε την παρακαμπτήριο. Όμως, όταν εμείς ανοίξαμε τα διόδια, για να περάσει ο κόσμος, αμέσως σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος συναδέλφων. Σε όλα τα μπλόκα, όπως πληροφορήθηκα από τους συναδέλφους, δόθηκε 1-1.5 λωρίδα ανά κατεύθυνση, για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, όμως, η αστυνομία σταματούσε τα αυτοκίνητα, εκτελώντας οδηγίες της κυβέρνησης», τονίζει ο κ. Τζέλλας.
Κατά τον ίδιο, ήταν αδιανόητο να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, από τη στιγμή που, για παράδειγμα, στην 500 χιλιομέτρων διαδρομή Αθήνας - Θεσσαλονίκης, το σύνολο των μπλόκων με τα τρακτέρ στην άκρη δεν καταλάμβανε περισσότερα από συνολικά πέντε χιλιόμετρα,
