Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα και μετά κλιμάκωση - «Ο αγώνας συνεχίζεται» - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

«Ο αγώνας συνεχίζεται» είναι το μήνυμα των αγροτών από τα μπλόκα, όπου περνούν τα Χριστούγεννά τους.

Παρά το κρύο και το γιορτινό κλίμα τα τρακτέρ παραμένουν αμετακίνητα, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν μετά τις γιορτές, εφόσον δεν λάβουν συγκεκριμένες εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τα βασικά αιτήματα που έχουν καταθέσει.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί νέα Πανελλαδική Σύσκεψη με την συμμετοχή όλων των μπλόκων.

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης διεξάγεται με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό από προχθές. Η εικόνα σήμερα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κυκλοφορία να διεξάγεται ομαλά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της περιοχής παραμένουν στο σημείο, έχοντας δηλώσει ότι θα περάσουν εκεί και τις ημέρες των Χριστουγέννων, όπως και έκαναν την παραμονή, παραμένοντας μέχρι αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν λάβουν συγκεκριμένες εγγυήσεις από την κυβέρνηση για τα βασικά αιτήματα που έχουν καταθέσει.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τονίζουν, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσειςκαι τις επόμενες ημέρες, ακόμη και την Πρωτοχρονιά. Προς το παρόν, πάντως, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο έχει εξομαλυνθεί, χωρίς να θυμίζει το σκηνικό των προηγούμενων ημερών, όταν καταγράφηκε αυξημένη ταλαιπωρία λόγω της μαζικής εξόδου των εκδρομέων.

Ομαλή η κυκλοφορία και σε Περιφερειακή Πατρών, Ολυμπία και Ιόνια Οδό

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Περιφερειακή Πατρών, καθώς τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου και έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των εκδρομέων.

Στην Ολυμπία Οδό η κυκλοφορία πραγματοποιείται κανονικά, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, χωρίς να παρατηρούνται ουρές ή προβλήματα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας, εικόνα αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του Αγγελοκάστρου, όπου από χθες αργά το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν παραχωρήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Οι υπεύθυνοι των μπλόκων αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στα συντονιστικά όργανα. Εκεί θα κριθεί εάν θα υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη μορφή των μπλόκων ή αν θα διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς, με τα τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και παραχώρηση μίας ή δύο λωρίδων κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί πολίτες, το μεσημέρι των Χριστουγέννων, προσέρχονται στα μπλόκα εκφράζοντας έμπρακτα τη στήριξή τους, προσφέροντας γλυκά και συνομιλώντας με τους αγρότες.