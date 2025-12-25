Η φωτιά στην Πάτρα στην ανασκόπηση του Associated Press για το 2025

Το περίφημο στιγμιότυπο του Associated Press από τη φωτιά του Αυγούστου στην Πάτρα συμπεριλαμβάνεται στην ανασκόπηση που κάνει για το 2025.

Στη φωτογραφία του Θανάση Σταυράκη αποτυπώνεται ένας άνδρας με ένα πρόβατο στην αγκαλιά του.

Στο δημοσίευμά του που πλαισιώνεται από πλήθος φωτογραφιών από γεγονότα που "στιγμάτισαν" τον κόσμο τη χρονιά που φεύγει, το Associated Press σημειώνει:

"Τα χρόνια έρχονται και παρέρχονται, μερικές φορές πριν καν συνειδητοποιήσουμε ότι ο χρόνος έχει περάσει. Τα γεγονότα θολώνουν και συμβαδίζουν. Τα νέα είναι συντριπτικά, και ακόμη και όσοι τα παρακολουθούν στενά μπορούν να νιώσουν μια αδιάκοπη ζάλη. Αυτή είναι η ζωή του 21ου αιώνα σε έναν συνδεδεμένο και χαοτικό πλανήτη.

Αλλά οι άνθρωποι — οι άνθρωποι ξεχωρίζουν, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Και οι στιγμές στον χρόνο έχουν τη δύναμη να παγώσουν τον κόσμο με το κλείστρο μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, ξανά και ξανά σε όλο τον πλανήτη — από τη Γάζα μέχρι την Ουκρανία, από τις Φιλιππίνες μέχρι την Αϊτή, από το Μέιν μέχρι τον Λευκό Οίκο, την Καλιφόρνια και τόσα άλλα ενδιάμεσα σημεία".

Δείτε όλες τις φωτογραφίες εδώ