Τραγωδία: Ένας 22χρονος νεκρός και 4 τραυματίες σε τροχαίο στην Ημαθία

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα περίπου στις 05:50 το πρωί στο Νησέλλι Ημαθίας, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 22χρονος συγκρούστηκε με όχημα 24χρονου.
Όπως τονίζεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, από τη σύγκρουση ο 22χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκε και ένας 20χρονος που επέβαινε στο ίδιο όχημα. Στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν ο 24χρονος οδηγός, ένας 60χρονος και μια 67χρονη.
Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.
