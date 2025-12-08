Δυτική Ελλάδα: Κάθε μήνα και ένας νεκρός στην άσφαλτο- Οι αριθμοί

Η Αχαΐα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία
Το 2025 αποδείχθηκε μια ακόμη δύσκολη χρονιά για την οδική ασφάλεια στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα, με δεκάδες περιστατικά στα οποία οδηγοί, επιβάτες και πεζοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρό κίνδυνο ή πλήρωσαν με τη ζωή τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, που δημοσίευσε η εφημερίδα «Νεολόγος» για το διάστημα 1/1 – 31/10/2025 καταγράφηκαν:
11 θανατηφόρα δυστυχήματα με 13 νεκρούς
4 σοβαρά τροχαία με 5 τραυματίες
138 ελαφρά ατυχήματα με 185 τραυματισμούς
Το τελευταίο δίμηνο η ένταση των περιστατικών αυξήθηκε σημαντικά, ανατρέποντας τα δεδομένα του α’ οκταμήνου, όπου εντός της Πάτρας είχαν σημειωθεί 44 τροχαία με 3 νεκρούς και 57 τραυματίες.
Η Αχαΐα εξακολουθεί να κρατά τη θλιβερή πρωτιά στη Δυτική Ελλάδα στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους, στοιχείο που -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- αντικατοπτρίζει τη διαχρονικά προβληματική οδηγική νοοτροπία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr