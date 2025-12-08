Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αχαΐα: Πρωτιά Σοφιανόπουλου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο- Η σταυροδοσία

Αχαΐα: Πρωτιά Σοφιανόπουλου στον Φαρμακε...

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της κάλπης

Στις εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, που διεξήχθησαν την Κυριακή για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος.

Ο Σοφιανόπουλος κέρδισε με διαφορά, συγκεντρώνοντας 88 από τις 212 ψήφους για το Δ.Σ. και 137 ψήφους για την εκπροσώπηση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

 

Ειδήσεις Τώρα

Σήμερα η μεγάλη διαδρομή διαμαρτυρίας για την «επιβίωση» του Οδοντωτού

Πάτρα- Δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονη

Δυτική Ελλάδα: Κάθε μήνα και ένας νεκρός στην άσφαλτο- Οι αριθμοί

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φαρμακεία Εκλογές Φαρμακευτικός Σύλλογος Αχαίας

Ειδήσεις