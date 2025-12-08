Αχαΐα: Πρωτιά Σοφιανόπουλου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο- Η σταυροδοσία

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της κάλπης
Στις εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, που διεξήχθησαν την Κυριακή για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος.
Ο Σοφιανόπουλος κέρδισε με διαφορά, συγκεντρώνοντας 88 από τις 212 ψήφους για το Δ.Σ. και 137 ψήφους για την εκπροσώπηση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
