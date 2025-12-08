Αχαΐα: Πρωτιά Σοφιανόπουλου στον Φαρμακευτικό Σύλλογο- Η σταυροδοσία

Στις εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, που διεξήχθησαν την Κυριακή για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο Ανδρέας Σοφιανόπουλος.

Ο Σοφιανόπουλος κέρδισε με διαφορά, συγκεντρώνοντας 88 από τις 212 ψήφους για το Δ.Σ. και 137 ψήφους για την εκπροσώπηση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.