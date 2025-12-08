Πάτρα- Δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονη

Η ιδιοκτήτρια συνελήφθη ξανά, ενώ υπήρξε αντίσταση και εξύβριση κατά αστυνομικών από άλλα άτομα
Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους, όπως διαπίστωσε η Αστυνομία σε έλεγχο που πραγματοποίησε προχθες του βράδυ.
Στο σημείο, ένα 15χρονο κορίτσι εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του αλκοολούχο ποτό.
Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Παράλληλα, δύο άτομα -ένας υπάλληλος και ένας άνδρας- συνελήφθησαν για εξύβριση και αντίσταση κατά αστυνομικών, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας και θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Σημειώνεται ότι η ιδιοκτήτρια είχε συλληφθεί πρόσφατα για το ίδιο αδίκημα.
Σε ξεχωριστό έλεγχο άλλου καταστήματος στο κέντρο της Πάτρας, ιδιοκτήτης συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε 15χρονος να κάνει χρήση ναργιλέ που παρείχε η επιχείρηση. Παράλληλα, βεβαιώθηκε παράβαση για ηχορύπανση μετά από έλεγχο με ηχόμετρο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr