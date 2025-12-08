Πάτρα- Δεύτερη φορά σε λίγες ημέρες: Κατάστημα σέρβιρε αλκοόλ σε 15χρονη

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, κατάστημα στο κέντρο της Πάτρας σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους, όπως διαπίστωσε η Αστυνομία σε έλεγχο που πραγματοποίησε προχθες του βράδυ.

Στο σημείο, ένα 15χρονο κορίτσι εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του αλκοολούχο ποτό.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος της δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ. Παράλληλα, δύο άτομα -ένας υπάλληλος και ένας άνδρας- συνελήφθησαν για εξύβριση και αντίσταση κατά αστυνομικών, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας και θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Σημειώνεται ότι η ιδιοκτήτρια είχε συλληφθεί πρόσφατα για το ίδιο αδίκημα.

Σε ξεχωριστό έλεγχο άλλου καταστήματος στο κέντρο της Πάτρας, ιδιοκτήτης συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε 15χρονος να κάνει χρήση ναργιλέ που παρείχε η επιχείρηση. Παράλληλα, βεβαιώθηκε παράβαση για ηχορύπανση μετά από έλεγχο με ηχόμετρο.