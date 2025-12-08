Urban Fest 2025: Δύο μέρες έμπνευσης στο Μηχανουργείο

Η Πάτρα υποδέχεται ξανά το Urban Fest 2025 σήμερα και αύριο, στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο. Το φεστιβάλ, που οργανώνεται από το Routelab, εξερευνά τη σχέση των δημιουργών με τις ρίζες τους και την παράδοση του τόπου που τους διαμόρφωσε.

Το Urban Fest 2025 επιστρέφει στην Πάτρα με δύο ημέρες γεμάτες έμπνευση, δράση και δημιουργικότητα. Οργανωτές της εκδήλωσης αναφέρουν ότι το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει ομιλίες, fireside chats, performances, προβολές ταινιών και ένα ανοιχτό πεδίο ανταλλαγής ιδεών, με στόχο την ανάδειξη της δύναμης της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

Την Κυριακή, μια ημέρα, πριν την επίσημη έναρξη, πραγματοποιήθηκε το προπαρασκευαστικό workshop «Βάζω σε Θέση το Σώμα μου», υπό την καθοδήγηση της χορογράφου και σκηνοθέτριας Μαριμίλλης Ασημακοπούλου. Η δράση θα φιλοξενήθηκε στο M.A. School Of Performing Arts.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει κοντά δημιουργούς, καλλιτέχνες και επαγγελματίες, αλλά και ανθρώπους με πάθος για ό,τι αγαπούν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες που εμπνέουν, συζητήσεις που προκαλούν σκέψη και εμπειρίες που μένουν στη μνήμη – όλα με ελεύθερη είσοδο.

Το Urban Fest 2025 φέρνει στην πόλη δημιουργούς και κοινό σε μια γιορτή πολιτισμού, όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη τέχνη μέσα από εργαστήρια, performance και εκθέσεις.

* Διοργανωτές: ΑΜΚΕ Routelab - Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Πανεπιστήμιο Πατρών - Ionian TV

* Υπό την αιγίδα: Υπουργείο Πολιτισμού

* Content partner: Mosaic Culture & Creativity - Europe Direct Δυτικής Ελλάδας - M.A. School of Performing Art