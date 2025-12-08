Πάτρα: Ο κλέφτης των φυτών έλαβε μήνυμα... με σημείωμα- ΦΩΤΟ

Ιδιοκτήτης βάζει σημείωμα για να συνετίσει τον επίδοξο «κηπουρό»
Στην Πάτρα οι κλοπές φυτών από καταστήματα και κοινόχρηστους χώρους συνεχίζονται ασταμάτητα, προκαλώντας αναστάτωση στους επαγγελματίες και τους πολίτες.
Σε ένα περιστατικό που ξεχώρισε, ιδιοκτήτης καταστήματος στον πεζόδρομο της Μαιζώνος αποφάσισε να στείλει το δικό του μήνυμα στον δράστη.
«Ξέρω ποιος κλέβει τα φυτά, υπάρχει κάμερα, ντροπή!» ανέφερε το σημείωμα που τοποθέτησε στην πρόσοψη του καταστήματος, προσπαθώντας να συνετίσει τον «μακρυχέρη» και να αποτρέψει νέες κλοπές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr