Δενδροφύτευση στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών: Εθελοντισμός, καλλιέργεια περιβαλλοντικής κουλτούρας

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί των Αρσακείων με τη συνεργασία της εθελοντικής ομάδας ΕΘΕΞΙΣ (https://green.upatras.gr/ethexis/) του Πανεπιστημίου Πατρών και του 6ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων είχαν την ευκαιρία για μία μοναδική βιωματική δράση.

"Πραγματοποιήθηκε φύτευση αρωματικών φυτών και οπωροφόρων δέντρων, ενώ κατασκευάστηκε και μία μικρή τεχνητή λίμνη. Οι μαθητές με πολλή φροντίδα φύτευσαν τα δέντρα και τα υιοθέτησαν τοποθετώντας κατάλληλο QR. Τέλος τα μέλη της ομάδας ΕΘΕΞΙΣ, που αρχικά στο Luplayground του Σχολείου παρουσίασαν στους συμμετέχοντες πλήθος δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στη συνέχεια στις ανοικτές τάξεις πραγματοποίησαν στους μαθητές επίδειξη κατασκευής φράκτη από παλέτες.

Τους μαθητές συνόδεψαν οι εκπαιδευτικοί:Ι. Πετούση, Κ. Μπαντζη, Α. Ψήνας, Α. Λουκόπουλος, Δ. Βλαχοδημητρόπουλος, Ν. Ηλιοπούλου, ενώ παρόντες ήταν και οι Διευθυντές των Σχολείων.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!!!" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.