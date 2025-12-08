Πάτρα- Νέο περιστατικό μπούλινγκ: Ξυλοκόπησαν 11χρονο μαθητή

Συναγερμός σε δημοτικό σχολείο της Πάτρας, στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Μαρούδα, μετά από νέο περιστατικό μπούλινγκ με ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας μαθητή της Στ’ Τάξης, στην εφημερίδα στην «Γνώμη», το παιδί της δέχθηκε δύο φορές χτυπήματα από συμμαθητή του, ο οποίος συχνά εμπλέκει και τον 14χρονο αδελφό του, μαθητή Γυμνασίου.

«Χτύπησε το παιδί μου και όταν βγήκε έξω… τον περίμενε ο αδελφός του. Το παιδί ήρθε σπίτι με μώλωπες στα χέρια και σε άθλια κατάσταση», δηλώνει. Οι γονείς είχαν ήδη καταθέσει καταγγελία στην Αστυνομία την περασμένη Πέμπτη και σήμερα σκοπεύουν να ενημερώσουν και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Η διεύθυνση του σχολείου είναι ενήμερη για τα περιστατικά, ενώ όπως αναφέρουν οι γονείς, το παιδί έχει δεχθεί χτυπήματα όχι μόνο στα χέρια αλλά και στο κεφάλι. Σήμερα αναμένονται εξελίξεις για την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης.