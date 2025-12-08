Σάμος: Θάνατος 12χρονου από προπέλα σκάφους κατά τη διάρκεια διάσωσης μεταναστών

Φρικτό θάνατο βρήκε ένα παιδί μόλις 12 ετών στις ακτές της Σάμου, που μαζί με άλλους μετανάστες, προσπάθησε να φτάσει στη χώρα μας με πλοιάριο.

Σύμφωνα με το samos24.gr, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.12.25) στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών στη Σάμο, όταν ένα σκάφος γεμάτο μετανάστες πλησίαζε το νησί.

Κατά τη διάρκεια προσέγγισης του σκάφους το παιδί, κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκε στη θάλασσα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Συνολικά διασώθηκαν περίπου 37 μετανάστες.

Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός του μικρού παιδιού.