Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σάμος: Θάνατος 12χρονου από προπέλα σκάφους κατά τη διάρκεια διάσωσης μεταναστών

Σάμος: Θάνατος 12χρονου από προπέλα σκάφ...

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός του

Φρικτό θάνατο βρήκε ένα παιδί μόλις 12 ετών στις ακτές της Σάμου, που μαζί με άλλους μετανάστες, προσπάθησε να φτάσει στη χώρα μας με πλοιάριο. 

Σύμφωνα με το samos24.gr, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (8.12.25) στην παραλία Σβάλα του κάμπου Βουρλιωτών στη Σάμο, όταν ένα σκάφος γεμάτο μετανάστες πλησίαζε το νησί. 

Κατά τη διάρκεια προσέγγισης του σκάφους το παιδί, κάτω από άγνωστες συνθήκες βρέθηκε στη θάλασσα και βρήκε τραγικό θάνατο. 

Είχε προηγηθεί μια ακόμη αποβίβαση αλλοδαπών νωρίτερα το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Λιβαδάκι στον Άγιο Κωνσταντίνο. Συνολικά διασώθηκαν περίπου 37 μετανάστες. 

Η σορός του παιδιού μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο θανάσιμος τραυματισμός του μικρού παιδιού.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο κέντρο- 64χρονος έπεσε από οικοδομή

Αχαΐα: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο στα Μοιρέικα- Τι λέει η αστυνομία

Πάτρα: Τα «deal» για κτίρια- φιλέτα στο κέντρο από γνωστό επιχειρηματία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Σάμος Νεκρό παιδί Μετανάστες

Ειδήσεις