Αχαΐα: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο στα Μοιρέικα- Τι λέει η αστυνομία

Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Επαρχιακή Οδό Μοιραϊίκων- Βασιλικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 59χρονου άνδρα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγός ημεδαπός, έχοντας συνεπιβάτη τον 59χρονο, ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα ο συνεπιβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο ίδιος ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχημάτισαν δικογραφία και διενεργούν προανάκριση για να διακριβώσουν τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Ο οδηγός συνελήφθη και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας
