Αχαΐα: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο στα Μοιρέικα- Τι λέει η αστυνομία

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Επαρχιακή Οδό Μοιραϊίκων- Βασιλικού, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 59χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγός ημεδαπός, έχοντας συνεπιβάτη τον 59χρονο, ξέφυγε της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα ο συνεπιβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο ίδιος ο οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχημάτισαν δικογραφία και διενεργούν προανάκριση για να διακριβώσουν τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος. Ο οδηγός συνελήφθη και βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ, στην Επαρχιακή Οδό Μοιραϊίκων – Βασιλικού.

Ειδικότερα, ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνεπιβάτη έναν 59χρονο, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του 59χρονου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του οχήματος.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου