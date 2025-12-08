Κ. Καρπέτας: Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για αξιοπρέπεια

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας έκανε την εξής δήλωση:

«Οι αγρότες δεν αγωνίζονται απλώς για το εισόδημά τους, αγωνίζονται για να σπάσει ένα σύστημα που τους κρατά εγκλωβισμένους. Με το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται και την αγροτική οικονομία να φθίνει, η Πολιτεία αφήνει τον πρωτογενή τομέα να μαραζώνει, την ώρα που στηρίζει μόνο στα λόγια τους ανθρώπους που τον κρατούν ζωντανό.

Την ίδια στιγμή, οι επιδοτήσεις, που αποτελούν ζωτική ανάσα για την ύπαιθρο, βουλιάζουν σε ένα πλέγμα αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει μετατραπεί, με ευθύνη πολιτικών χειρισμών, σε έναν μηχανισμό όπου ευνοούνται όσοι «ξέρουν τον δρόμο», ενώ οι πραγματικοί παραγωγοί εξοντώνονται από καθυστερήσεις, ασάφειες και πρακτικές που γεννούν εύλογα ερωτήματα. Όταν οι ενισχύσεις που δικαιούνται οι αγρότες χάνονται μέσα σε σκιές, αυτό δεν είναι απλώς δυσλειτουργία . Οι πόροι της υπαίθρου δεν μπορεί να καταλήγουν σε «ημέτερους» ούτε να καθορίζονται από αδιαφανείς διαδικασίες.

Ο αγώνας των αγροτών είναι αγώνας για δικαιοσύνη, για διαφάνεια, για αξιοπρέπεια. Είναι αγώνας για να πάψει η ύπαιθρος να πληρώνει τα σπασμένα ενός διεφθαρμένου μοντέλου διαχείρισης.

Και αυτός ο αγώνας, μας αφορά όλους.

Ως Παράταξη στεκόμαστε στο πλευρό τους. Ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί, να πιέσει για καθαρές διαδικασίες, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των παραγωγών και να στηρίξει ενεργά τον πρωτογενή τομέα.

Η Περιφέρεια έχει ευθύνη και οφείλει να την αναλάβει, αντί να παρακολουθεί αμέτοχη την απαξίωση ενός ολόκληρου τομέα που στηρίζει την οικονομία, την κοινωνία και τη ζωή στην ύπαιθρο.»