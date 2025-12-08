Back to Top
Πάτρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο κέντρο- 64χρονος έπεσε από οικοδομή

Η κατάσταση του άνδρα κρίνεται κρίσιμη

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κανάρη στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 64χρονος εργαζόμενος έπεσε από οικοδομή κατά τη διάρκεια εργασιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ η κατάσταση του άνδρα παραμένει κρίσιμη. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εργατικό Ατύχημα Οικοδομή

Ειδήσεις