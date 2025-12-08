Back to Top
Πάτρα: Στον ανακριτή σήμερα οι 9 Ρομά για το κύκλωμα με τους ανήλικους

Συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε καταυλισμούς

Σήμερα Δευτέρα, αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή Πατρών οι εννέα ενήλικες που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου, Εγλυκάδος, Πίσω Συκιάς Κάτω Αχαΐας και στην περιοχή των Προσφυγικών Πατρών.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται ότι εκμεταλλεύονταν ανήλικους, υποχρεώνοντάς τους να διαπράττουν διαρρήξεις και ληστείες σε καταστήματα, σπίτια, αλλά και σε περαστικούς στην Πάτρα. Στην ίδια επιχείρηση συνελήφθησαν ακόμη οκτώ ανήλικοι, οι οποίοι εμπλέκονται στα ίδια περιστατικά και αναμένονται επίσης να δώσουν εξηγήσεις στις αρχές.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας είχε στόχο την εξάρθρωση της ομάδας και τον τερματισμό των παράνομων δραστηριοτήτων στους καταυλισμούς, που είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

