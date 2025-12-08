Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με κουζινομάχαιρο λήστεψε δύο 12χρονες

Ένα μυτερό κουζινομάχαιρο μήκους περίπου 20 εκατοστών, πρόταξε ένας 16χρονος προκειμένου να ληστέψει δύο 12χρονα κορίτσια, στο Νέο Ηράκλειο.

Μία περιπολία της ΔΙ.ΑΣ. έλαβε σήμα για άτομο έξω από Δημοτικό Σχολείο, το οποίο με την απειλή μαχαιριού είχε αφαιρέσει ένα κινητό τηλέφωνο από δύο 12χρονος φίλες. Όταν έφθασαν εκεί οι αστυνομικοί, εντόπισαν τα δύο θύματα, τα οποία ανέφεραν ότι ένας άγνωστος, πιθανόν ανήλικος, τις απείλησε με μαχαίρι και άρπαξε το κινητό τηλέφωνο ενός κοριτσιού και διέφυγε πεζός.

Μετά από αναζητήσεις οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο, ο οποίος στη θέα τους τράπηκε σε φυγή αλλά ακινητοποιήθηκε. Στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε και το κινητό τηλέφωνο που είχε αφαιρέσει από την ανήλικη. Ο 16χρονος αναγνωρίσθηκε από τις 12χρονες, που πήγαν στο αστυνομικό τμήμα με τους γονείς τους. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίσθηκε δικογραφία για ληστεία, και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου στον γονέα του.