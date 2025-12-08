Καιρός: Νέο «κύμα» με βροχές από τα μέσα του μήνα, βελτίωση τις επόμενες μέρες

Μετά την ισχυρή κακοκαιρία Byron που έπληξε όλη τη χώρα με ισχυρές καταιγίδες, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση αυτή την εβδομάδα.



Σύμφωνα με νέα ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τις επόμενες ημέρες οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχύονται και θα απομακρύνουν τα φαινόμενα από μεγάλο μέρος της χώρας.

Ωστόσο, ο ίδιος προβλέπει νέο «κύμα» με βροχές από τα μέσα του τρέχοντα μήνα.

Όπως αναφέρει, «από την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει σαφή βελτίωση: στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενώ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως σε Εύβοια, Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες».