Από σήμερα το Διεθνές Συνέδριο ONE-Bridge in Health στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ποιότητας Ζωής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επιστημονική ευθύνη του καθ. Απόστολου Βανταράκη, διοργανώνει από σήμερα, 8 έως τις 11 Δεκεμβρίου 2025, το Διεθνές Συνέδριο ONE-Bridge in Health στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EU4Health – One Health Nexus: Bridging Human, Animal & Environmental Health Across Europe.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή (δια ζώσης και διαδικτυακά) και είναι δωρεάν, απευθυνόμενο σε φοιτητές, επαγγελματίες, ΜΚΟ, οργανισμούς και ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς κλάδους που συνδέονται με την ανθρώπινη, ζωική και περιβαλλοντική υγεία.

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεματικές:

Σήμερα: Πρόληψη της μετάδοσης ζωονόσων

9/12/2025: Αντιμικροβιακή αντοχή

10/12/2025: Κλιματική κρίση και Δημόσια Υγεία

11/12/2025: Ψηφιακή καινοτομία και One Health

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό φόρουμ ανταλλαγής γνώσης και συνεργασιών στον χώρο της δημόσιας, ζωικής και περιβαλλοντικής υγείας.