Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στο Ίλιον: Πεθερός επιχείρησε να βιάσει τη 18χρονη νύφη του

Πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ της Κυριακής στο Ίλιον, μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά.

Αφορμή για το επεισόδιο υπήρξε η καταγγελία απόπειρας βιασμού, που έκανε μία 18χρονη προς την οικογένειά της, όπως μετέδωσε ο Σκάι. Η 18χρονη είπε πως βρισκόταν στο μπάνιο, κάνοντας ντους στο σπίτι της, όταν ο πεθερός της επιχείρησε να τη βιάσει. Η κοπέλα ειδοποίησε την οικογένειά της, μέλη της οποίας έφτασαν στο σπίτι και ξεκίνησε διαπληκτισμός. Ο καβγάς κατέληξε σε εκατέρωθεν πυροβολισμούς, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Η αστυνομία που ειδοποιήθηκε για τους πυροβολισμούς έφτασε στο σπίτι, όπου εντόπισε πέντε κάλυκες. Για το συμβάν έχουν συλληφθεί μέλη και των δύο οικογενειών Ρομά, που αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.