Μόλις 1 στους 10 ιδιοκτήτες ΙΧ έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Μόλις 700.000 από τους περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας τους, για το 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, μέχρι το Σαββατοκύριακο 697.442 ιδιοκτήτες ΙΧ είχαν καταβάλει συνολικά 115.138.168 ευρώ. Τα ως τώρα έσοδα αυτά αντιστοιχούν σε μόλις 1 στα 10 ευρώ, από τα συνολικά 1,2 δισ. ευρώ που αναμένεται να εισπραχθούν. Κάτι που σημαίνει ότι 9 στα 10 ευρώ δεν έχουν ακόμα πληρωθεί, αλλά και ότι περίπου 4,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα πρέπει να σπεύσουν μαζικά στις 23 ημέρες που απομένουν ως τη λήξη της προθεσμίας, στο τέλος Δεκεμβρίου.

Κλιμακωτά πρόστιμα αντί παράταση

Η εμπρόθεσμη πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου. Για πρώτη φορά στα χρονικά, το σενάριο για παράταση στη διορία δεν φαίνεται να «παίζει», καθώς από το 2026 τα δεδομένα αλλάζουν.

Παράταση δινόταν για να μην πληρώσει κάποιος κόσμος διπλάσια (στο 200%) τα τέλη κυκλοφορίας, μόνο και μόνο γιατί άργησε ή ξεχάστηκε μία – δυο μέρες ή μια εβδομάδα το πολύ.

Από τα τέλη του 2025 όμως, το πρόστιμο έχει γίνει κλιμακωτό:

- 25% αντί 100% εάν τα πληρώσει κανείς εντός Ιανουαρίου,

- 50% εάν πληρώσει κανείς εντός Φεβρουαρίου και

- 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Το σύστημα έγινε έτσι λιγότερο τιμωρητικό από το παλιό, που επέβαλλε αυτόματο «πέναλτι» 100% ακόμη και για μια μέρα καθυστέρησης.

Τι συνέβαινε παλιά: Παρατάσεις και 100% πρόστιμο

Τα προηγούμενα χρόνια το υπουργείο Οικονομικών έδινε τακτικά παράταση, μέχρι και τέλη Φεβρουαρίου κάποιες χρονιές. Ουσιαστικά είχε καταστεί παράδοση και θεσμός, να ανακοινώνει παρατάσεις που επί ημέρες... διέψευδε ότι θα δώσει.

Ωστόσο, αν και διευκόλυναν πολλούς, οι συνεχείς παρατάσεις δημιουργούσαν σύγχυση και ταλαιπωρία σε άλλους: κάποιοι επαναπαύονταν αλλά στο τέλος… ξεχνούσαν πότε τελικά πρέπει να τα πληρώσουν -αλλά το θυμούνταν από Μάρτιο και με το πρόστιμο. Ενώ οι πιο συνεπείς που πλήρωναν από τους πρώτους, έμεναν στο τέλος με μια αίσθηση αδικίας για τα «παράθυρα» εξυπηρετήσεων που άνοιγε διαρκώς το Κράτος για τους πιο αναβλητικούς.

Ωστόσο η διορία πληρωμής πλέον καθορίστηκε με νόμο στη Βουλή για να μη μπορεί να γίνεται συνεχώς «λάστιχο» εκδίδοντας μια απλή υπουργική απόφαση, κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Από φέτος όμως, η κατάργηση της παράτασης συνοδεύεται από ένα κλιμακωτό σύστημα προστίμων για τους αργοπορημένους, το οποίο τιμωρεί κυρίως όσους καθυστερούν για μεγάλο χρονικό διάστημα να πληρώσουν.

Για τους ιδιοκτήτες, το νέο πλαίσιο σημαίνει πως δεν χρειάζεται να διαλέξουν ανάμεσα στην «καταστροφή» του 100% προστίμου και την αυστηρή τήρηση της προθεσμίας. Η περιορισμένη καθυστέρηση είναι εφικτή με μικρότερο κόστος.

Ωστόσο, από την 1η Μαρτίου, η επιβάρυνση παραμένει υψηλή, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την έγκαιρη οργάνωση του προϋπολογισμού. Τα πρόστιμα επιβάλλονται αυτόματα πλέον κατόπιν διασταυρώσεων κάθε έξι μήνες, ενώ η δυνατότητα δήλωσης ακινησίας και οι ψηφιακές διευκολύνσεις στοχεύουν στη μείωση της ταλαιπωρίας και των πραγματικών αδικιών.