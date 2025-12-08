Νέα μόδα στην Πάτρα, τα «μπουτίκ» ξενοδοχεία- Ποιες περιοχές προτιμούν

Στην Πάτρα εμφανίζεται έντονα η τάση των «μπουτίκ» ξενοδοχείων, μικρών καταλυμάτων με πολυτελή δωμάτια και σουίτες, που αναδύονται σε διάφορα σημεία της πόλης.

Πρόκειται για μια νέα μόδα στον χώρο της φιλοξενίας, που αναπτύχθηκε μετά την πανδημία, και η οποία αξιοποιεί ανακαινισμένα νεοκλασικά κτίρια, μετατρέποντάς τα σε σύγχρονα ξενοδοχεία.

Οι περιοχές γύρω από τον πεζόδρομο της Παντανάσσης, τη Γεροκωστοπούλου, την Τριών Ναυάρχων αλλά και κοντά στον Άγιο Ανδρέα, βλέπουν να ανοίγουν νέα μικρά ξενοδοχεία, προσφέροντας πολυτέλεια και κομψότητα σε ένα πιο προσωπικό και σύγχρονο περιβάλλον φιλοξενίας, σύμφωνα με την εφημερίδα "Νεολόγος".

Τα μπουτίκ ξενοδοχεία έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Πρόκειται για μικρές ξενοδοχειακές μονάδες με 8 έως 10 δωμάτια, τα οποία είναι συνήθως ανακαινισμένα και θεωρούνται καταλύματα πολυτελείας.