Τα τρακτέρ σήμερα στους δρόμους της Πάτρας- Αυτοκινητοπορεία και συγκέντρωση έξω από την Περιφέρεια

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αχαΐας ετοιμάζεται σήμερα, Δευτέρα, για μία από τις πιο δυναμικές και μαζικές κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σχεδιάζοντας μια μεγάλη αυτοκινητοπομπή προς την Πάτρα και στη συνέχεια συλλαλητήριο έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες τονίζουν ότι η σημερινή δράση δεν είναι μια «ακόμη κινητοποίηση», αλλά ένα αποφασιστικό μήνυμα αντίστασης απέναντι σε πολιτικές που, όπως υπογραμμίζουν, «βάζουν λουκέτο στα χωράφια και σβήνουν την προοπτική της μικρομεσαίας αγροτιάς».

Η προσυγκέντρωση έχει οριστεί για τις 11:00 στο μπλόκο του Κουρλαμπά, σημείο που εδώ και ημέρες αποτελεί κέντρο συντονισμού των ζυμώσεων και της οργάνωσης. Λίγο αργότερα, στις 11:30, θα ξεκινήσει και η δεύτερη προσυγκέντρωση στο μπλόκο του Αιγίου, στη γέφυρα Σελινούντα, όπου αναμένεται να παραταχθούν δεκάδες οχήματα. Στη συνέχεια, οι δύο φάλαγγες θα ενωθούν και θα κινηθούν σε αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα, δημιουργώντας μια ισχυρή εικόνα κινητοποίησης στον οδικό άξονα.

Η χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση για κλιμάκωση των δράσεων, θεωρώντας ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ενότητα και κοινή γραμμή σε όλη τη χώρα.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι η πολιτική της ΚΑΠ «τους ξεκληρίζει» και πως η κατάσταση στα χωράφια και στις μονάδες έχει φτάσει σε οριακό σημείο, λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών στα προϊόντα, αλλά και της έλλειψης ουσιαστικών μέτρων στήριξης. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Ή αγωνιζόμαστε ή χανόμαστε», λένε χαρακτηριστικά.

Με ανανεωμένη αποφασιστικότητα και αγωνιστική διάθεση, καλούν όλους και όλες να συμμετάσχουν στην αυτοκινητοπορεία και στο συλλαλητήριο. Όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους:«Κλιμακώνουμε τον δίκαιο αγώνα που δίνουμε απέναντι στην πολιτική της ΚΑΠ που μας ξεκληρίζει. Με τον οργανωμένο αγώνα μας θα νικήσουμε».

Με τρακτέρ στην Πατρων- Πύργου, θα κατέβουν και απόψε, στο μπλόκο οι αγρότες της Δυτικής Αχαϊας.