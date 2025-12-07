Δυτική Ελλάδα: Κλιμακώνουν οι αγρότες - Νέες κινητοποιήσεις σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία - Αλλαγές στις μετακινήσεις

Οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας παραμένουν στα μπλόκα και ενισχύουν τις κινητοποιήσεις τους, παρατάσσοντας περισσότερα τρακτέρ και κόσμο σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Έχουν αποκλείσει επ’ αόριστον τα διόδια Αγγελοκάστρου στην Αιτωλοακαρνανία, διακόπτοντας την Ιόνια Οδό και αναγκάζοντας τους οδηγούς να κινούνται για μεγάλα τμήματα μέσω της παλαιάς εθνικής Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Σήμερα ομάδες αγροτών συγκεντρώνονται και κοντά στον Εύηνο ποταμό με στόχο την κατάληψη και της παλαιάς εθνικής οδού, εξέλιξη που ενδέχεται να μπλοκάρει πλήρως τις μετακινήσεις στην περιοχή.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αιτωλίας ανακοίνωσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Ολική διακοπή κυκλοφορίας από τον Α/Κ Κουβαρά έως τον Α/Κ Ρίγανης, στο ρεύμα Ιωάννινα – Αντίρριο.

Αποκλεισμός της εισόδου στον Α/Κ Κουβαρά προς Αντίρριο.

Εκτροπή όλων των οχημάτων μέσω του Α/Κ Κουβαρά προς την παλαιά εθνική οδό έως τον Α/Κ Αγρινίου και εκ νέου είσοδο στην Ιόνια Οδό.

Κινητοποιήσεις και στις υπόλοιπες περιοχές

Στην Αχαΐα, οι αγρότες της Αιγιάλειας προχώρησαν σε νέο αποκλεισμό στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος του Σελινούντα, όπου το μπλόκο παραμένει από την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής οι αποκλεισμοί είναι συμβολικοί και διαρκούν περίπου μία ώρα.

Στα φανάρια της Κάτω Αχαΐας, οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με διαδοχικούς αποκλεισμούς, ενώ περισσότερα από 100 τρακτέρ στον Ερύμανθο είναι σε ετοιμότητα για αποκλεισμό της 111, περιμένοντας το «πράσινο φως».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για κοινή κάθοδο των μπλόκων της Αχαΐας τη Δευτέρα, είτε προς το κέντρο της Πάτρας είτε προς τη νέα και παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Στην Ηλεία χθες είχε κλείσει και ο κόμβος Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας συνεχίζουν για 5η συνεχόμενη μέρα τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Αρκετοί αγρότες διανυκτερεύουν σε αυτοσχέδιο κιόσκι και όπως επισημαίνουν δεν θα υποχωρήσουν, ζητώντας από την πολιτεία να εκπληρώσει τα αιτήματά τους.

Το χθες μεσημέρι προηγήθηκε μια ακόμα κινητοποίηση και μπλόκο στην εθνική οδό, στον κόμβο των Λεχαινών και όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να αλλάξει η κατάσταση.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, προκαλώντας ήδη σημαντικές επιπτώσεις στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών.