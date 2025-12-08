Δημήτρης Σαρδελιάνος για το τραμ στην Πάτρα: «Θα φτιάξουμε υπόγεια σιδηροδρομική γραμμή και από επάνω τραμ; Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία»

Η δημοτική αρχή ανοίγει ένα νέο μέτωπο στη συζήτηση για το κυκλοφοριακό της Πάτρας, προωθώντας έναν ανανεωμένο σχεδιασμό μετακινήσεων, ο οποίος ενσωματώνεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Στον πυρήνα του σχεδίου επανέρχεται μια παλιά πρόταση που είχε απασχολήσει την πόλη στο παρελθόν: η δημιουργία γραμμής τραμ.

Η επαναφορά του θέματος προκαλεί ήδη έντονο διάλογο, καθώς, όπως σημειώνουν ειδικοί, η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο ζήτημα της αξιοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών και του τρόπου με τον οποίο η πόλη επιθυμεί να οργανώσει τις μελλοντικές αστικές μετακινήσεις της.

Ο συγκοινωνιολόγος Δημήτρης Σαρδελιάνος, μιλώντας στο thebest.gr, επισημαίνει τις αντιφάσεις που, όπως λέει, εμφανίζονται στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής: «Ξαφνικά η δημοτική αρχή, επαναφέρει το θέμα του τραμ. Επανέρχονται, διότι το τραμ και τα μέσα σταθερής τροχιάς, είναι μια αναγκαιότητα για τη λύση του κυκλοφοριακού της Πάτρας. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση. Η δημοτική αρχή, πρέπει να αποφασίσει, εάν οι σιδηροδρομικές γραμμές αποτελούν φράγμα ή όχι, γιατί η μέχρι τώρα στάση της, λέει, ότι η γραμμή αποτελεί φράγμα, οπότε την θέλει υπόγεια. Την ίδια στιγμή, συζητά για ένταξη του τραμ. Δηλαδή λέει, ότι θα φτιάξουμε υπόγεια σιδηροδρομική γραμμή και από επάνω τραμ; Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Άρα, πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά, κατά πόσο εμείς ως πόλη, θέλουμε οι αστικές μας μετακινήσεις, από Ψαθόπυργο μέχρι Καμίνια,να γίνονται με μέσα σταθερής τροχιάς. Εάν, ναι, η πόλη επίσης πρέπει να αποφασίσει, αν θα φτιάξει μετρό, γιατί αυτό ζητάει η δημοτική αρχή με την υπογειοποίηση ή θα έχει ένα light τραμ, το οποίο στην υπάρχουσα σιδηροδρομική γραμμή, θα λειτουργεί όπως σήμερα ο Προαστιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δήθεν Προαστιακός, πλέει τα λοίσθια. Όλο αυτό γίνεται, όταν την ίδια στιγμή προωθεί μέτρα όπως πεζοδρομήσεις και αντιδρομήσεις, τα οποία δυσκολεύουν και σωστά, την έλευση του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης», σχολιάζει.

Τι έδειχνε η μελέτη του 2009

Συνεχίζοντας, ο κ. Σαρδελιάνος, αναφέρεται και στη μελέτη που είχε εκπονηθεί πριν από περίπου 15 χρόνια: «Η μελέτη του 2009, έγινε από την ΤΡΑΜ ΑΕ, με την προϋπόθεση ότι θα φτιαχτόταν νέα γραμμή. Με δεδομένο αυτό, που σημαίνει αυξημένο κόστος, το τραμ ήταν οριακά βιώσιμο και σίγουρα σκόπιμο. Δηλαδή, στην Πάτρα, μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά, με επίσης δεδομένο ότι μπορούσαμε να βρούμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υποδομή του ΟΣΕ, η οποία προφανώς πρέπει να ξαναφτιαχτεί, το τραμ γίνεται κανονικά βιώσιμο και όχι οριακά. Άρα μπορούμε να διερευνήσουμε τι θα κάνουμε με το τραμ. Αυτή τη στιγμή και το λέω ευθαρσώς, η δημοτική αρχή παίζει επικοινωνιακά. Πρέπει να απαντήσει, στο εξής: Η σιδηροδρομική γραμμή, ισχύει ότι αποτελεί φράγμα; Γιατί εγώ λέω, ότι δεν αποτελεί, μπορεί να φτιαχτεί με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι συμβατή μέσα στην πόλη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παλαιότερης μελέτης, οι κύριοι συγκοινωνιακοί διάδρομοι στους οποίους θα κινούνταν το τραμ θα συνέδεαν το Πανεπιστήμιο, το ΠΓΝΠ, το πρώην ΤΕΙ, το Νέο Λιμάνι, την Περιφέρεια και το κέντρο της πόλης. Η διαδρομή θα κάλυπτε σχεδόν περιμετρικά το σύνολο του αστικού ιστού, από το Ρίο έως τις παραγλαύκειες αρτηρίες, με μήκος 26,4 χιλιομέτρων και μέση ταχύτητα 26,2 km/h. Η συνολική διαδρομή με επιστροφή θα ολοκληρωνόταν περίπου σε μία ώρα.

Η αγορά 6 ηλεκτρικών λεωφορείων

Την ίδια στιγμή, η δημοτική αρχή δρομολογεί και άλλες παρεμβάσεις στις αστικές μετακινήσεις. Σχεδιάζει την προμήθεια έξι ηλεκτρικών mini bus, στο πλαίσιο ενός επικαιροποιημένου σχεδίου που αφορά κυρίως το τμήμα της οδού Κορίνθου, από την Αγίας Σοφίας έως τη Γούναρη.

Το έργο βρίσκεται εν αναμονή της τελικής έγκρισης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες.