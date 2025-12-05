Η 38χρονη ηθοποιός Σίνθια Ερίβο τιμήθηκε με το βραβείο Κερκ Ντάγκλας στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα

Η 38χρονη ηθοποιός Cynthia Erivo από τη Μ. Βρετανία τιμήθηκε με το το Βραβείο Κερκ Ντάγκλας για Αριστεία στον Κινηματογράφο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF) το βράδυ της Πέμπτης 4/12/2025 κι όπως χαρακτηριστικά είπε, "πάντα σκέφτομαι τα βραβεία ως πράγματα που έρχονται στο τέλος μιας καριέρας και νομίζω ότι δεν είμαι καν στη μέση της δικής μου".

Η Ερίβο άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστή στο κοινό το 2018 παίζοντας στα αστυνομικά φιλμ μυστηρίου "Widows-Οι Χήρες" σε σκηνοθεσία του Στιβ ΜακΚουίν και "Bad Times at the El Royale" ενώ προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ α' γυναικείου ρόλου υποδυόμενη την Harriet Tubman στο φιλμ "Harriet" (2019) σε σκηνοθεσία Kasi Lemmons και την Elphaba στην τεράστια εμπορική επιτυχία "Wicked" (2024), όπου αξίζει να σημειώσουμε πως είχε λάβει & υποψηφιότητα στην κατηγορία του καλύτερου τραγουδιού για το κομμάτι "Stand Up".

Η Ερίβο πρωταγωνιστεί με την Αριάνα Γκράντε και στη φετινή συνέχεια "Wicked: For Good" (προβάλλεται αυτή την περίοδο και στην Πάτρα) που οι παγκόσμιες εισπράξεις έχουν ήδη φτάσει τα 407 εκατ. δολάρια.

Η ταλαντούχα ηθοποιός-τραγουδίστρια, με το χαρακτηριστικό φαλακρό look, ήδη ακούγεται πως θα κερδίσει υποψηφιότητα και φέτος για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για 2η συνεχόμενη χρονιά για την ερμηνεία ως Ελφάμπα, γνωστή και ως Κακιά Μάγισσα της Δύσης, στην ταινία «Wicked: For Good». Λαμβάνοντας το βραβείο της από το Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ γι' αυτό γιατί μου θυμίζει, ναι, πόσο μακριά έχω φτάσει, αλλά και πόσα ακόμα έχω να διανύσω. Και αυτή είναι μια όμορφη στάση στον δρόμο».

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Πλατ, ο οποίος έκανε την παραγωγή τόσο των παραστάσεων του Wicked στο Μπρόντγουεϊ όσο και των ταινιών, ανέβηκε αργότερα στη σκηνή και είπε: «Ευχαριστώ τον Οζ για την Σίνθια Ερίβο» και πρόσθεσε:

«Είναι πραγματικά στις σιωπηλές στιγμές που αποκαλύπτεται η αληθινή της υπερδύναμη. Είναι οι στιγμές όπου, με το σώμα της, ή όταν τα μάτια της βυθίζονται στην κάμερα και σε εμάς, νιώθουμε την ψυχή της, νιώθουμε το συναίσθημά της, τον πόνο της, την ανάγκη της, την ελπίδα της και την αγάπη της. Είναι σε αυτές τις στιγμές σιωπής που αποκαλύπτεται η ουσιαστική αλήθεια του χαρακτήρα. Και αυτό - η εύρεση της ουσιαστικής αλήθειας - είναι η ουσία της σπουδαίας υποκριτικής».

H απονομή στην Σίνθια Ερίβο έγινε στο The Ritz-Carlton Bacara, της Santa Barbara στην Καλιφόρνια.

Το 41ο Santa Barbara International Film Festival θα λάβει χώρα από τις 4 έως τις 14 Φεβρουαρίου, 2026.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ