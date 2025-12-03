Ερυμάνθεια: Η γιορτινή θεατρική παράσταση «Το Ξύπνημα των Χριστουγέννων» την Παρασκευή 5/12

«Το Ξύπνημα των Χριστουγέννων», τιτλοφορείται η γιορτινή, χριστουγεννιάτικη παράσταση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερυμάνθειας και τη θεατρική ομάδα Τραμπάλα που έχει ετοιμαστεί & θα παρουσιαστεί αυτή την Παρασκευή 5/12/2025.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερυμάνθειας, σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα ΤΡΑΜΠΑΛΑ, διοργανώνει τη φετινή χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση με τίτλο «Το Ξύπνημα των Χριστουγέννων», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολικού Συγκροτήματος Ερυμάνθειας.

Η παράσταση, ειδικά σχεδιασμένη για μικρούς και μεγάλους, υπόσχεται να μεταφέρει τους θεατές στη ζεστή, φωτεινή και παραμυθένια ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων, μέσα από μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και τη μαγεία των γιορτών.

Με τη δημιουργική ματιά της ομάδας ΤΡΑΜΠΑΛΑ και την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου, το «Ξύπνημα των Χριστουγέννων» αναδεικνύει την αξία της συνεργασίας, της φαντασίας και της χαράς των ημερών, δίνοντας σε όλους την ευκαιρία να νιώσουν ξανά την παιδική θαλπωρή και το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Γενική είσοδος 5 ευρώ. Θα προσφερθούν γλυκά & αναψυκτικά.