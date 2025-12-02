Στο «One Battle After Another» το Βραβείο Γκόθαμ - Gotham Καλύτερης Ταινίας

Βραδιά γεμάτη εκπλήξεις ήταν η 35η τελετή απονομής των βραβείων Γκόθαμ - Gotham με το επικό κινηματογραφικό έργο δράσης του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another-Μια Μάχη μετά την άλλη» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο που είδαμε και στις Πατρινές αίθουσες, να κερδίζει το έπαθλο στην κατηγορία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας.

Η ταινία ήταν συνολικά υποψήφια σε έξι (6) κατηγορίες.

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής της βραδιάς, κερδίζοντας βραβεία στις κατηγορίες της καλύτερης Διεθνούς Μεγάλου Μήκους Ταινία, του Πρωτότυπου Σεναρίου και της Σκηνοθεσίας για το βραβευμένο στο Φεστιβάλ των Καννών, φιλμ «It Was Just an Accident-Ένα Απλό Ατύχημα».

Η τελετή απονομής που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Μέσων Γκόθαμ (Gotham Film & Media Institute) πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street.

Ο Χάρι Λάιτον κέρδισε τέσσερα (4) βραβεία στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο, έτσι, ήταν έτοιμος για τα Gotham, όπου απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για το τολμηρό φιλμ του «Pillion».

Όπως διαβάσαμε στο flix.gr, εκτός από τα βραβεία στο διαγωνιστικό τμήμα, τα Gothams κάθε χρόνο τιμούν ορισμένα πρόσωπα με διάφορες διακρίσεις κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο Στιβ Βαν Ζαντ απέδωσε τιμές στους Σκοτ Κούπερ και Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ για το φιλμ «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» που αφορά στον Μπρους Σπρίνγκστιν. Ο Άνταμ Σάντλερ και η Εμιλι Μόρτιμερ προλόγισαν τον Νόα Μπάουμπαχ, ο οποίος έλαβε το Τιμητικό Βραβείο Σκηνοθέτη των Gotham Awards για το φιλμ «Jay Kelly» όπου παίζουν ο Σάντλερ και ο Τζορτζ Κλούνει.

Η Αφροαμερικανή ηθοποιός Τέσα Τόμσον τιμήθηκε με το Gotham Spotlight Tribute για την ερμηνεία της στο «Hedda» της Νία ντα Κόστα, λαμβάνοντάς το από την ίδια τη σκηνοθέτρια και τη συμπρωταγωνίστριά της, Νία Χος. Το καστ του «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ που στη χώρα μας είδαμε τον περασμένο Απρίλιο (και στην Πάτρα) έλαβε το Τιμητικό Βραβείο Συνόλου Ηθοποιών.

Ο Τζέι Τζέι Ειμπραμς παρουσίασε τους Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Όσκαρ Αιζακ και Τζέικομπ Ελόρντι, οι οποίοι διακρίθηκαν για την Καινοτομία τους ως προς το «Φρανκεσντάιν». Ο Κρεγκ Μπρούερ εγκαινίασε τον πρώτο μουσικό φόρο τιμής των Gotham για την Κέιτ Χάντσον και τον Χιου Τζάκμαν, ενώ ο ηθοποιός Πολ Ραντ παρέδωσε το Visionary Tribute Award στη Τζούλια Ρόμπερτς και τον Λούκα Γκουαντανίνο για το φιλμ «Μετά το Κυνήγι» που η αλήθεια είναι πως εμπορικά δεν πήγε καλά.

Τα φετινά βραβεία Gotham αναλυτικά:

Καλύτερη Ταινία:: «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Καλύτερη Διεθνής Ταινία:: «Ενα Απλό Ατύχημα»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «My Undesirable Friends: Part I – Last Air in Moscow»

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζαφάρ Παναχί, «Ενα Απλό Ατύχημα»

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης: Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ, «My Father’s Shadow»

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: «Ενα Απλό Ατύχημα», Τζαφάρ Παναχί

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: «Pillion», Χάρι Λάιτον

Καλύτερη Ερμηνεία σε Α’ Ρόλο: Σοπέ Ντιρίσου, «My Father’s Shadow»

Καλύτερη Ερμηνεία σε Β’ Ρόλο: Γούμνι Μοσάκου, «Sinners»

Βραβείο Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Ηθοποιού: Αμπού Σανγκάρε, «Το Παρίσι του Σουλεϋμάν».

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ