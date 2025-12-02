Το δώρο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την Ιστορία της Πάτρας

Συνομιλία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Τασούλα για την Πάτρα, την ιστορία και τις προοπτικές της είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης, κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος που παρατέθηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, για την εορτή του Πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα.

Ο κ. Ζαΐμης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, δώρισε στον κ. Τασούλα το βιβλίο "ΠΑΤΡΑ Πόλη και Αρχιτεκτονική 1821-2021», μια έκδοση του Ιδρύματος Κ. Σταυροπούλου και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών που αποτελεί πραγματικά σημείο αναφοράς για την Πάτρα, την πορεία και την ιστορική της διαδρομή.

«Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για όλους μας που ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την εορτή του Πολιούχου της πόλης μας και τίμησε την Πάτρα. Μας δόθηκε η ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του για την Πάτρα και τη μεγάλη ιστορία της. Μια ιστορία την οποία όλοι οφείλουμε να θυμόμαστε και να διατηρούμε ζωντανή», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης, συμπληρώνοντας μάλιστα πως με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συζήτησαν το ενδεχόμενο να επισκεφθεί εκ νέου την Πάτρα το επόμενο διάστημα.