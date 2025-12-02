Πανελλήνια πρωταθλήματα Σκάκι Ανδρών και Γυναικών στο Αίγιο, με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Οι αγώνες θα διεξαχθούν από 3 έως 11 Δεκεμβρίου 2025, στο ιστορικό Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου
Ο Αθλητικός Σκακιστικός Όμιλος Αιγιαλείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιεί δύο εθνικές σκακιστικές διοργανώσεις στο Αίγιο:
το 74ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Ανδρών και το 47ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν από 3 έως 11 Δεκεμβρίου 2025, στο ιστορικό Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, που αναμένεται να φιλοξενήσει την ελίτ του ελληνικού σκακιού, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας και συνεχίζει:
Τα Ατομικά Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών αποτελούν κλειστές διοργανώσεις με τη συμμετοχή των δέκα ισχυρότερων Ελλήνων σκακιστών και των δέκα κορυφαίων Ελληνίδων σκακιστριών. Η φιλοξενία των πρωταθλημάτων στην Αιγιαλεία συνδεεται με τη δυναμική δράση του Α.Σ.Ο. Αιγιαλείας, ο οποίος από το 2021 προάγει ενεργά το σκάκι και τον πνευματικό αθλητισμό στην περιοχή
