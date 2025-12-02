Αγρίνιο: Συνελήφθη για διατάραξη κοινής ησυχίας

Κατασχέθηκε ένα φορητό ηχείο
Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου
σχηματίσθηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς, σήμερα τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, ευρισκόμενος στην οικία του αναπαρήγαγε σε μεγάλη ένταση μουσική από
ηχείο με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων.
Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου όπου εντόπισαν και κατάσχεσαν το φορητό ηχείο.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Το Welcome to UP 2025 άφησε ισχυρό αποτύπωμα σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι και ανέβασε τον πήχη για το μέλλον
Πάτρα: Οι μικρές κρυμμένες πλατείες των εργατικών κατοικιών και η μοντέρνα του Αγίου Αλεξιου που τη διαλύουν - ΦΩΤΟ
Πάτρα: Αποχαιρέτησαν για πάντα τον Δημήτρη Χωρίτο- Θλίψη στην κηδεία του δημοσιογράφου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr