Πανεπιστήμιο Πατρών: Το Welcome to UP 2025 άφησε ισχυρό αποτύπωμα σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι και ανέβασε τον πήχη για το μέλλον

Εντυπωσιακά και αισιόδοξα αποτελέσματα τα οποία γεννούν ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για το μέλλον, έφερε μαζί του ο απολογισμός του Welcome to UP 2025, του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για ακόμη μια χρονιά, ο θεσμός απέδειξε ότι αποτελεί καινοτόμο και πρωτοποριακό σημείο αναφοράς για τη γνωριμία των νέων φοιτητών με το Πανεπιστήμιο σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, συγκεντρώνοντας ενθουσιασμό, συμμετοχή και δημιουργικότητα σε κάθε του δράση, αναφέρει το Πανεπισττήμιο.

Η διοργάνωση λειτούργησε επίσης ως μια στέρεα γέφυρα διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τη γνωριμία του ανώτατου ακαδημαϊκού ιδρύματος με τις πόλεις υποδοχής του, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης με τις τοπικές κοινωνίες.

Ανανεωμένες ιδέες, σύγχρονες δραστηριότητες και περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης και ενημέρωσης, έδωσαν στους πρωτοετείς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα του ακαδημαϊκού τους περιβάλλοντος, ενώ το Φεστιβάλ άφησε ισχυρό αποτύπωμα σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι κινητοποιώντας χιλιάδες πολίτες και θέτοντας ψηλά τον πήχη για την επόμενη χρονιά, με στόχο ακόμη πιο εμπλουτισμένο περιεχόμενο και καινοτόμες προτάσεις.

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σημαντική και καίρια ήταν η συνεργασία ομάδων, δομών, εθελοντών και εργαζομένων που συνέβαλαν καθοριστικά στην ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή του. Η ευρεία συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και δράσεων ανέδειξε για ακόμη μία φορά το επίπεδο συνεργασίας και τη ζωντάνια της πανεπιστημιακής κοινότητας.



Σήμερα (Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025), στην αίθουσα της Συγκλήτου της Πρυτανείας έγινε ο απολογισμός της φετινής διοργάνωσης, με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αλλά και των προοπτικών εξέλιξης του θεσμού, ενώ ειδική αναφορά έγινε στη σημασία των χορηγιών για το Φεστιβάλ που άλλαξε τα δεδομένα του Φθινοπώρου στη Δυτική Ελλάδα.



Xρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών



«Για μια ακόμη χρονιά υποδεχθήκαμε 5.000 νέες φοιτήτριες και νέους φοιτητές με εκδηλώσεις ακόμη πιο πλούσιες από την προηγούμενη χρονιά και αυτό βάζει μια υποθήκη για το τι θα κάνουμε του χρόνου.

Θέλω να τονίσω ότι το Φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και την Οργανωτική Επιτροπή και φυσικά τους Φορείς που μας στηρίζουν τόσο ενεργά. Δεν θα μπορούσε να γίνει όμως και χωρίς τους χορηγούς. Και θέλω να περάσω ένα μήνυμα γιατί παρεξηγούμε την έννοια του δημόσιου πανεπιστημίου. Σε όλες τις σοβαρές χώρες -και θέλω να πιστεύω ότι η χώρα μας είναι σοβαρή- τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν τρεις πυλώνες χρηματοδότησης: το κράτος, τους ιδίους πόρους του πανεπιστημίου και τις χορηγίες -δωρεές, τις οποίες η παρούσα πρυτανική αρχή πιστεύει και ενθαρρύνει. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν και όλους τους χορηγούς, από τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο μικρό που μας βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ. Και βεβαίως να σας καλέσω και το Σάββατο που συνδυάζουμε τα 61 χρόνια του Πανεπιστημίου με μια συναυλία που δεν έγινε στην ώρα της στο Welcome to UP 2025 λόγω κακοκαιρίας, και μετατέθηκε, για να την παρακολουθήσετε. Αναφέρομαι στη συναυλία με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη. Θα έχουμε την τιμή επίσης να είναι κοντά μας και ο νέος πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Κυριάκος Αναστασιάδης, ο οποίος θα μιλήσει για το δημόσιο πανεπιστήμιο και έτσι θα κλείσουμε το Welcome to UP 2025 για να ανοίξουμε τη συζήτηση για το Welcome to UP 2026.

Θέλω τέλος να αναφερθώ και σε μια άλλη διάσταση του Φεστιβάλ. Η αγορά της πόλης ειδικά γύρω από την πλατεία Γεωργίου και την πλατεία Όλγας, το Σάββατο που γίνεται η μεγάλη συναυλία ζει ημέρες καρναβαλιού. Άρα, είναι ένα φεστιβάλ που απευθύνεται μεν στις φοιτήτριες και τους φοιτητές, τους οποίους ενθαρρύνουμε και θα ενθαρρύνουμε συνέχεια εντάσσοντας και τις προτάσεις τους, στο πρόγραμμα, αλλά είναι και ένας θεσμός που επηρεάζει και την κοινωνία της Πάτρας και την οικονομία της. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό».

Τάκης Παπαδόπουλος, Αντιπεριφεριάρχης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας



«Είπε ο πρύτανης πριν ότι είναι μια γιορτή καλωσορίσματος φοιτητών. Είναι όμως το Welcome to UP και μια γιορτή γνωριμίας της νεολαίας της περιφέρειάς μας με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Δεν είναι μια απλή σύσταση. Το Πανεπιστήμιο με αυτό τον τρόπο μπαίνει στην καθημερινή μας ζωή. Μπαίνει στο σπίτι του κάθε κατοίκου της Πάτρας, του Αγρινίου, του Μεσολογγίου. Κινητοποιεί και εμπνέει τους νέους ανθρώπους, τους κάνει να συμμετέχουν, να έρχονται κοντά με το Πανεπιστήμιο. Οι εκδηλώσεις που παρακολουθήσαμε ήταν και φέτος υψηλού καλλιτεχνικού αποτυπώματος και αυτό φάνηκε και από τον τρόπο που τις αγκάλιασε ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πολύ που δίνετε σε εμάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Κύριε πρύτανη, εμείς θα είμαστε εδώ όσο μας χρειάζεστε».

Βασίλης Φωτάκης, Αντιδήμαρχος Δήμου Αγρινίου



«Είχαμε άλλο ένα Welcome to UP το οποίο διεξήχθη με πλήρη επιτυχία και αξίζουν συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση, αλλά κυρίως στις πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Πατρών και του ίδιου του πρύτανη. Ως Δήμος Αγρινίου φυσικά και ήμασταν παρόντες με πλήθος δράσεων καθώς δίνεται και σε μας η δυνατότητα να συμμετέχουμε και επικοινωνούμε με τους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές μας και αυτοί να ανταποδίδουν με τη δική τους ζέση αυτό που κουβαλάνε με την ορμή τους και τη νεανικότητά τους. Καλή επιτυχία να έχουμε στο πέμπτο Welcome to UP που είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πάλι αντάξιο αυτού που περιμένει η κοινωνία από το πανεπιστήμιο της περιοχής μας».

Βαγγέλης Πολίτης Στεργίου, Πρόεδρος Ιδρύματος Τοπάλη



«Το Welcome to UP έγινε πλέον θεσμός μετά από τέσσερα χρόνια συστηματικού προγραμματισμού και υλοποίησης. Είναι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ πανελλήνιας ακτινοβολίας και πρωτοπόρο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι φορείς των πόλεων όπου εδρεύει το πανεπιστήμιο συνεργάζονται μεταξύ τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το ίδρυμα Τοπάλη, σκοπός του οποίου είναι η πολιτιστική καλλιέργεια των φοιτητών της Πάτρας, στηρίζει αυτόν τον πρωτότυπο και εξαιρετικό θεσμό από το πρώτο έτος λειτουργίας του και προσπαθεί να συμβάλλει με εκδηλώσεις που σηματοδοτούν κάθε χρονιά και κάτι ιδιαίτερο. Θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συνέβαλαν και στο φετινό Φεστιβάλ, τον πρύτανη που τόσο πολύ το έχει στηρίξει, τους Φορείς, αλλά και το προσωπικό που απασχολείται και μας δίνει αυτό το φοβερό αποτέλεσμα. Το οποίο αποτέλεσμα αντανακλάται στους φοιτητές, οι οποίοι έχουν μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τους συναδέλφους τους στο πανεπιστήμιο να αποκτήσουν μια σφαιρική διάσταση των πόλεων στις οποίες καλούνται να ζήσουν αλλά και να γνωρίσουν τους χώρους του πανεπιστημίου στο οποίο λειτουργούν».

Λένα Αλμπάνη, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών



«Το Welcome to UP έχει αφήσει προφανώς ένα πολύ σπουδαίο αποτύπωμα ως πρωτότυπη διοργάνωση, έχει γίνει θεσμός από τον πρώτο κιόλας χρόνο και φέτος έφτασε ακόμη πιο ψηλά καθώς κατέγραψε θεαματική συμμετοχή όχι μόνο των πρωτοετών φοιτητών αλλά και των πολιτών, ενώ καταφέραμε να επιτύχουμε ξανά τη διασύνδεση της πόλης και των Φορέων της. Αυτό ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, για το επόμενο ώστε να είναι ακόμη καλύτερο».

Πάνος Λούκας, εξωτερικό μέλος συμβουλίου διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών



«Το Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της Ελλάδας, είναι όμως και σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης και πολιτισμού για τη Δυτική Ελλάδα. Νομίζω η πιο τρανή απόδειξη είναι η επιτυχία του Welcome to UP, η οποία οφείλεται στην συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των Φορέων με τον πρύτανη μπροστάρη, το διδακτικό προσωπικό, τους εργαζόμενους και βέβαια τους φοιτητές που αποτελούν το σημαντικότερο στοιχείο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πανεπιστήμιο θα συνεχίζει να χτίζει γέφυρες με το μέλλον, δίνοντας οράματα, έμπνευση και τα απαραίτητα εφόδια στους φοιτητές για να επιτύχουν τα όνειρά τους.

Βασίλης Κόμης, καθηγητής, εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πατρών



«Είμαι φανατικός οπαδός του Φεστιβάλ, έχω συμμετάσχει όλες τις χρονιές σε όλες τις εκδηλώσεις εντός Πατρών και από φέτος θα είμαι και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Τα μεγάλα πανεπιστήμια του καιρού μας και ειδικά τα δημόσια πανεπιστήμια δεν είναι μόνο φορείς έρευνας και εκπαίδευσης, αλλά και φορείς πολιτισμού και αυτό το αποδεικνύει το Πανεπιστήμιό μας και με το Φεστιβάλ αυτό. Είναι ένας θεσμός πανελλήνιας εμβέλειας. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα πάμε ακόμη καλύτερα. Έχοντας ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό σε πολλά πανεπιστήμια και στη Βόρεια Αμερική και στην Ευρώπη, σας λέω ότι δεν υπάρχει αντίστοιχος θεσμός. Είναι ένας πρωτοπόρος θεσμός που ξεκίνησε από ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό».

Αριστογιάννης Γαρμπής, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος Οργανωτικής Επιτροπής



«Το Welcome to UP σιγά σιγά γίνεται θεσμός και στην περιφέρεια έξω από την Πάτρα. Οι περιοχές του Μεσολογγίου και του Αγρινίου αγκάλιασαν με πολύ θέρμη τις εκδηλώσεις που κάθε χρόνο γίνονται όλο και καλύτερες και βοηθούν στη διασύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον, καθώς το Φεστιβάλ γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερο».