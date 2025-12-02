Επίδομα θέρμανσης: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης φτάνει στο τέλος της, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Η προθεσμία για την αίτηση που αφορά το επίδομα θέρμανσης 2025–2026 στη σελίδα «myΘέρμανση» ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, όσοι εγκριθούν αναμένεται να λάβουν προκαταβολή έως και το 60% του ποσού πριν από τα Χριστούγεννα, συγκεκριμένα στις 23 Δεκεμβρίου.

Η εξόφληση του υπολοίπου ποσού θα γίνει μέχρι τον Μάιο. Το φετινό επίδομα καλύπτει όλες τις κατηγορίες θέρμανσης, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, αλλά και ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει δημοσιεύσει αναλυτικές οδηγίες για τους δικαιούχους, ώστε να αποφευχθούν συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

Όπως προκύπτει, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους διαχειριστές πολυκατοικιών, σε συνεννόηση με τους ενοίκους της, αν και εφόσον χρησιμοποιούν κοινόχρηστη θέρμανση. Ειδικά σε πολυκατοικίες που θερμαίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης, απαιτείται ο διαχειριστής να δημιουργήσει το «προφίλ» κάθε διαμερίσματος, δηλώνοντας αναλογία χιλιοστών, προκειμένου οι ένοικοι στη συνέχεια να μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να εισπράξουν την επιδότηση. Σε περιπτώσεις μάλιστα που ο διαχειριστής αλλάζει ή δεν υπάρχει, απαιτούνται επιπλέον ενέργειες από τους ενοίκους. Πρόβλημα στην πληρωμή θα αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, όσοι δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους). Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι κατά την υποβολή της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης, καθώς έχει παρατηρηθεί να δίνουν άλλον ΑΦΜ στα παραστατικά αγοράς κατά την αγορά πετρελαίου και άλλο να δηλώνουν μέσα στην αίτηση, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν ποτέ το επίδομα.