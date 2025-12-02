Ουκρανία: «Αγκάθι» οι εδαφικές παραχωρήσεις- Συνάντηση Γούιτκοφ- Πούτιν

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας εξακολουθεί να παραμένει το εδαφικό, την ώρα που ο Στιβ Γούιτκοφ ετοιμάζεται να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια ύστατη προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι προτεραιότητες του Κιέβου στις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία είναι η διατήρηση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και η εξασφάλιση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «το εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο», καθώς η Ρωσία συνεχίζει να απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει περιοχές της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει – κάτι που το Κίεβο υποστηρίζει ότι δεν θα κάνει ποτέ.

Μιλούσε μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, όπου συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας.

Ο Μακρόν – με τον οποίο συναντήθηκε την Δευτέρα ο Ζελένσκι – δήλωσε ότι το εδαφικό ζήτημα θα μπορούσε «να οριστικοποιηθεί μόνο από τον Πρόεδρο Ζελένσκι» και επεσήμανε ότι τα ζητήματα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, των εγγυήσεων ασφαλείας και της ένταξης στην ΕΕ πρέπει να αποφασιστούν με τη βοήθεια των ευρωπαίων.

Ωστόσο, ο Γάλλος ηγέτης επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε το 2014 με την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και ακολουθήθηκε από την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Εν τω μεταξύ, οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ολοκλήρωσαν τις διήμερες συναντήσεις τους στη Φλόριντα, καθώς εργάζονταν για την αναθεώρηση ενός ειρηνευτικού σχεδίου που θεωρούνταν ότι ευνοούσε τη Ρωσία.

Ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε θετικό τόνο στις συνομιλίες τη Δευτέρα, με την εκπρόσωπο Τύπου Καρολάιν Λίβιτ να δηλώνει ότι η κυβέρνηση «αισθάνεται πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ζελένσκι ήταν πιο επιφυλακτικός, δημοσιεύοντας στο X ότι οι συνομιλίες ήταν «πολύ εποικοδομητικές», αλλά υπάρχουν «ορισμένα δύσκολα ζητήματα που πρέπει ακόμη να διευθετηθούν».

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί εντός της ημέρας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα τους συνοδεύσει ο γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Γουίτκοφ έχει μιλήσει με τον Ζελένσκι, τον Μακρόν, τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας Ρουστέμ Ούμεροφ και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και αναμένεται να μεταφέρει το αποτέλεσμα των συζητήσεων στον Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι Αμερικανοί είχαν επιδείξει στη Ρωσία ένα προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου και ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει η «βάση» για μια μελλοντική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε στο σχέδιο των 28 σημείων που πρότεινε ο Τραμπ, αλλά απέφυγε να αναφερθεί στο ανανεωμένο σχέδιο που κατέληξαν Ουκρανία, ΗΠΑ με τους Ευρωπαίους ηγέτες που πασχίζουν να βρουν μια θέση στις διαπραγματεύσεις, αφενός γιατί είναι αυτοί που έχουν επωμιστεί στις πλάτες το κόστος του πολέμου που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία και αφετέρου γιατί μια συμφωνία με πρωτεργάτη τον Τραμπ ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα επιζήμια για την Ουκρανία.

Τέλος την ίδια ώρα η Ρωσία φαίνεται να πανηγυρίζει για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.

Η Ουκρανία, ωστόσο, δεν έχει παραδεχθεί πως οι πόλεις αυτές έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.