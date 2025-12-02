Δήμητρα Ματσούκα: Ποινή φυλάκισης 8 μηνών για επικίνδυνη οδήγηση

Η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών με τριετή αναστολή, επειδή είχε συλληφθεί να οδηγεί χωρίς πινακίδες και χωρίς άδεια οδήγησης.

Το δικαστήριο, στο οποίο η ίδια δεν ήταν παρούσα, την έκρινε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, για κυκλοφορία οχήματος από το οποίο είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες και για οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Παράλληλα, της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου.

Καταδικαστική ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα που προηγήθηκε της απόφασης. Ο εισαγγελικός λειτουργός ανέφερε ότι η κατηγορούμενη ηθοποιός βρισκόταν σε κατάσταση ήπιας μέθης ενώ είχε ξεπεράσει το όριο ταχύτητας κατά περίπου 40 χιλιόμετρα.

Από την πλευρά της η υπεράσπιση υποστήριξε πως οι παραβάσεις της ηθοποιού είναι διοικητικές και έχουν πληρωθεί, καθώς και ότι οι πινακίδες και το δίπλωμα της είχαν αφαιρεθεί.