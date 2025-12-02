Πάτρα: Οι μικρές κρυμμένες πλατείες των εργατικών κατοικιών και η μοντέρνα του Αγίου Αλεξιου που τη διαλύουν - ΦΩΤΟ

Η Πάτρα διαθέτει δεκάδες πλατείες και κάποιες από αυτές συνήθως μπαίνουν χαμηλότερα από άλλες στις προτεραιότητες όταν χρήζουν συντήρησης.

Στις εργατικές κατοικίες της Πάτρας στη ΝΕΟ, ένα σύμπλεγμα τριών πλατειών - μιας μεγαλύτερης και δύο πιο μικρών - είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι πιο μικρές σε διάσταση πλατείες είναι σχεδόν ανύπαρκτες και σχεδόν κανείς δεν τις διασχίζει. Μια παιδική χαρά κάτω από την ΝΕΟ Πατρών Κορίνθου, μοιάζει σαν σκηνικό από ταινία τρόμου, εγκλωβισμένη από χόρτα και κάδους σκουπδιών, ωστόσο τα λιγοστά παιχνίδια της αντέχουν.

Στην κεντρική πλατεία των εργατικών κατοικιών στην οδό Θεόφιλου Κάββουρα -κάτω από τη ΝΕΟ Πατρών Κορίνθου- πρόσφατα έγινε προσπάθεια να συντηρηθούν τα ξύλινα παγκάκια, ώστε να μην σαπίσουν από τις βροχές.