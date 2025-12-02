Μαρινέλλα: «Φεύγοντας από το Ηρώδειο μιλούσε κανονικά» λέει η Μαίρη Αυγερινοπούλου

Η Μαίρη Αυγερινοπούλου μίλησε στην εκπομπή Buongiorno με τη Βασιλική Μπασιούρη και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στη Μαρινέλλα.

Αρχικά ανέφερε ότι «κάθεσαι δίπλα στη Μαρινέλλα και μόνο πιο “πλούσιος” βγαίνεις», είπε αρχικά η Μαίρη Αυγερινοπούλου και πρόσθεσε: «Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας όλο αυτό που περνάει με την υγεία της.

Όπως είπε, από τις πρώτες τρεις νότες είχε αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ενώ πρόσθεσε ότι όταν η Μαρινέλλα έφυγε από το Ηρώδειο μιλούσε απολύτως κανονικά.

«Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν “έφυγε” εκείνο το μοιραίο βράδυ. Ήταν 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα που έβγαινε χωρίς μικρόφωνο, ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα που από πίσω είχε ένα φως» είχε πει ο Αντώνης Ρέμος σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Για την Μαρινέλλα και την κατάστασή της, είχε μιλήσει προ μηνών και ο Κώστας Χατζής. Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα δυστυχώς» είχε πει μεταξύ άλλων.