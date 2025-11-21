Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: Θέλω να ανοίξει τα μάτια για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει

Ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκε καλεσμένος στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου και μίλησε για την καλλιτεχνική πορεία του, τη σχέση με την Υβόννη Μπόσνιακ και τον Γολγοθά που ανεβαίνει η Μαρινέλλα και οι στενοί συγγενείς της.

«Την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με τη Μαρινέλλα ήσουν κι εσύ εκεί. Ήταν η χρονιά που τελείωνα με τον Χατζηγιάννη και μου πρότειναν την επόμενη χρονιά να συνεργαστώ με τη Μαρινέλλα» θυμάται ο Αντώνης Ρέμος.

«Το πρώτο βράδυ που τραγουδήσαμε μαζί, ήσουν κι εσύ εκεί το θυμάσαι, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Καμιά φορά». Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σηκώθηκες κι εσύ και η παρέα σου και όλο το μαγαζί και την χειροκροτούσατε τουλάχιστον για 10 λεπτά», είπε ο τραγουδιστής στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Θέλω η Μαρινέλλα να ανοίξει ξανά τα μάτια της, όχι για να τραγουδήσει, αλλά για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει. Θεωρώ ότι περνάει ακόμα τον Γολγοθά της, δεν έχει αλλάξει κάτι αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ άλλο στο πώς είναι. Κρατάμε αυτή την εικόνα της Μαρινέλλας μας», συμπλήρωσε ολοκληρώνοντας ο Αντώνης Ρέμος.