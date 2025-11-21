Νέα Miss Universe η Μεξικανή καλλονή Φατίμα Μπος

Η 25χρονη είχε βρεθεί στο προσκήνιο στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αποχώρησε από εκδήλωση του διαγωνισμού μετά από σύγκρουσή της με διοργανωτή
Η Μεξικανή Φατίμα Μπος αναδείχθηκε η νέα Miss Universe, στον 74ο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στην Ταϊλάνδη, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο ταραχώδεις σεζόν στην ιστορία του θεσμού.
Ο διαγωνισμός, που ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί έναν από τους μακροβιότερους παγκοσμίως, βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο λόγω σοβαρών καταγγελιών και εσωτερικών αναταράξεων που ανέδειξαν, σύμφωνα με το BBC, τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των Ταϊλανδών και Μεξικανών ιδιοκτητών.
Η 25χρονη Μπoς είχε ήδη βρεθεί στο προσκήνιο στις αρχές Νοεμβρίου, όταν αποχώρησε από εκδήλωση του διαγωνισμού. Η απόφασή της ήρθε μετά από περιστατικό όπου ένας διοργανωτής (ο μεγιστάνας των media Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ που είναι επικεφαλής της προώθησης του θεσμού μέσω social media) την επέκρινε δημόσια μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες γιατί δεν έκανε αρκετά post.
Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από το περιστατικό, ο Ιτσαραγκρισίλ ζήτησε επίσημα συγγνώμη για τη συμπεριφορά του με δάκρυα στα μάτια.
Λίγες ημέρες αργότερα, δύο μέλη της κριτικής επιτροπής υπέβαλαν την παραίτησή τους, με έναν εξ αυτών να καταγγέλλει ότι η διαδικασία ήταν «στημένη».
Στη φετινή διοργάνωση, η εκπρόσωπος της Ταϊλάνδης, Πραβινάρ Σινγκ, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσαν οι αποστολές από τη Βενεζουέλα, τις Φιλιππίνες και την Ακτή Ελεφαντοστού. Η Ταϊλάνδη φιλοξένησε τον διαγωνισμό για τέταρτη φορά και η φετινή της εκπρόσωπος θεωρείτο φαβορί σε πολλούς διαδικτυακούς κύκλους.
