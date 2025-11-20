Σρόιτερ για την μητέρα του: «Τρώω bullying άμα δεν σηκώσω το τηλέφωνο»

Μία διαφορετική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Αντώνης Σρόιτερ στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, ο δημοσιογράφος, αναφέρθηκε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζει στον Alpha επί σειρά ετών, στη σχέση που διατηρεί με την μητέρα του και στους ηθοποιούς που αναλαμβάνουν τα ηνία της παρουσίασης.

Όσα ανέφερε ο Αντώνης Σρόιτερ

Μιλώντας λοιπόν με ειλικρίνεια και χιούμορ ο Αντώνης Σρόιτερ, αναφέρθηκε στα δελτία ειδήσεων, σχολιάζοντας πως βρίσκεται η δουλειά του στο δελτίο βρίσκεται σε εφηβική ηλικία: «Δεν προλαβαίνω να έχω αγωνία… Είμαι στην εφηβεία, να την προσέχετε, έχει επαναστάσεις», σημείωσε αρχικά και συνέχισε σε δεύτερο χρόνο: «Υπάρχουν έκτακτα γεγονότα και πράγματα που προκύπτουν στην πορεία, άρα υπάρχει ένα άγχος. Γενικά, όμως, αν δεν είσαι ψύχραιμος σ’ αυτή τη δουλειά και δεν μαθαίνεις γρήγορα να διαχειρίζεσαι το άγχος σου, πας στο τρελοκομείο κάποια στιγμή», ανέφερε με χιούμορ.

«Υπάρχουν εκπομπές που μου άρεσαν πολύ και πήγαν χάλια και άλλες που δεν θεώρησα κάτι σπουδαίο και πήγαν πολύ καλά», δήλωσε σχολιάζοντας τα νούμερα της τηλεθέασης και την πορεία του στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκε και το ζήτημα για τους ηθοποιούς που αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής και το αντίστροφο, λέγοντας: «Ένας ηθοποιός δεν μπορεί να είναι δημοσιογράφος αλλά κι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να είναι ηθοποιός». Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε πως δεν τον απασχολεί αν κάποιος βρίσκεται στην τηλεόραση και ανήκει σε άλλον κλάδο, αρκεί να γίνεται σωστά η δουλειά.

Αναφορικά με την μητέρα του, δεν έκρυψε την αδυναμία που της έχει, σημειώνοντας μάλιστα πως εκείνη, τον «εκφοβίζει» όταν δεν της απαντάει στα τηλέφωνα: «Η μητέρα μου είναι η μεγάλη μου αδυναμία. Το σηκώνω το τηλέφωνο και τρώω bullying άμα δεν το σηκώσω, όπως τρώω και το μερίδιο της γκρίνιας που μου αναλογεί, άλλοτε δικαίως, άλλοτε αδίκως, αλλά ναι, δεν τολμάω να μην σηκώσω το τηλέφωνο».

Τέλος, απάντησε και στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου σχετικά με τους συναδέλφους του, τους οποίους «χώρισε σε ομάδες», με άλλον θα έπαιζε μπάσκετ και με άλλον θα πήγαινε εκδρομή: «Με το Νίκο Χατζηνικολάου δεν θα έπαιζα μπάσκετ, δεν ξέρει. Απ’ όσο ξέρω παίζει τένις. Με τη Μάρα Ζαχαρέα έχω συνυπάρξει σε εκδρομές και περάσαμε πολύ ωραία, δεν ξέρω αν κάνει πεζοπορία. Με τη Σία Κοσιώνη θα κάναμε ιστιοπλοΐα ή καταδύσεις. Με την Εύα Αντωνοπούλου θα πήγαινα για φαγητό, αν τρώει. Με τη Ράνια Τζίμα έχω πάει για φαγητό».