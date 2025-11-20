Η στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο έξω από το γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο- ΒΙΝΤΕΟ

Ο 29χρονος χτυπάει το παρμπρίζ του οχήματος, ωστόσο ο 58χρονος βάζει μπρος και αποχωρεί από το σημείο, ενώ ο νεαρός γυρίζει στη μηχανή του και αρχίζει να τον καταδιώκει
Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την δολοφονική επίθεση του 29χρονου στον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.
Τα πλάνα απεικονίζουν τη στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο έξω από το γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο.
Όπως φαίνεται και στα πλάνα, το λευκό όχημα του 58χρονο πλησιάζει τον νεαρό, ο οποίος έχει φορέσει το κράνος του και βρίσκεται δίπλα στη μηχανή του.
Ο 58χρονος προσπαθεί μέσα από το αυτοκίνητο να ψεκάσει τον 29χρονο με σπρέι πιπεριού, με τον νεαρό να τινάζεται.
Στη συνέχεια ο 29χρονος χτυπάει το παρμπρίζ του οχήματος, ωστόσο ο 58χρονος βάζει μπρος και αποχωρεί από το σημείο.
Ο νεαρός γυρίζει στη μηχανή του και αρχίζει να τον καταδιώκει, όπως φαίνεται στα πλάνα του MEGA.
Η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα είχε ξεκινήσει λίγες ώρες πριν, όταν δράστης και θύμα διαπληκτίστηκαν στην οδό Φραντζή. Το επεισόδιο φάνηκε να λήγει, αλλά όπως φαίνεται, συνεχίστηκε έξω από γυμναστήριο. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν στιγμές από την καταδίωξη, που ολοκληρώθηκε όταν ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, σε δρόμο που οδηγούσε σε αδιέξοδο.
Τα επόμενα δευτερόλεπτα χάνει τη ζωή του από τα διαδοχικά χτυπήματα του 29χρονου.
Δείτε πως κατέληξε γνωστός πατρινός που θέλησε να κάνει μια βόλτα στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ
«Δεν έκανε challenge με το μπέργκερ» λέει ο παππούς του 22χρονου που τελικά ξεψύχησε στο νοσοκομείο
Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είχαν 5 εκ. ευρώ πάνω σε ένα τραπέζι»- «Εγώ έχασα 40.000 ευρώ» λέει για το κύκλωμα της απάτης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr