Η στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο έξω από το γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο- ΒΙΝΤΕΟ

Νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με την δολοφονική επίθεση του 29χρονου στον 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο το απόγευμα της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου.

Τα πλάνα απεικονίζουν τη στιγμή που ο 58χρονος οδηγός ψεκάζει με σπρέι πιπεριού τον 29χρονο έξω από το γυμναστήριο στον Νέο Κόσμο.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα, το λευκό όχημα του 58χρονο πλησιάζει τον νεαρό, ο οποίος έχει φορέσει το κράνος του και βρίσκεται δίπλα στη μηχανή του.

Ο 58χρονος προσπαθεί μέσα από το αυτοκίνητο να ψεκάσει τον 29χρονο με σπρέι πιπεριού, με τον νεαρό να τινάζεται.

Στη συνέχεια ο 29χρονος χτυπάει το παρμπρίζ του οχήματος, ωστόσο ο 58χρονος βάζει μπρος και αποχωρεί από το σημείο.

Ο νεαρός γυρίζει στη μηχανή του και αρχίζει να τον καταδιώκει, όπως φαίνεται στα πλάνα του MEGA.