Βρισηίδα Ανδριώτου: «Είχαν 5 εκ. ευρώ πάνω σε ένα τραπέζι»- «Εγώ έχασα 40.000 ευρώ» λέει για το κύκλωμα της απάτης

Η Βρισηίδα Ανδριώτου, περιγράφει τα όσα έζησε στο πλευρό του Σπύρου Μαρτίκα, μαζί με τον οποίο έμπλεξαν στα «δίχτυα» του κυκλώματος απατεώνων, έχασαν μεγάλα ποσά και ο τότε σύντροφός της, βρέθηκε στα πρόθυρα αυτοκτονίας.

«Το σύνολο της επιστροφής των χρημάτων που εισπράξαμε εγώ και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον συγκεκριμένο ήταν το ποσό των 33.000€. Άρα συνολικά εγώ έχασα 50.000€ και μου επέστρεψε ο υπαρχηγός έως εκείνη την στιγμή μόνο 10.000€. Μετά απ’ αυτό δεν επέστρεψε ποτέ ούτε ένα ευρώ», ανέφερε η Βρισηίδα Ανδριώτου στο MEGA για το κύκλωμα.

Όπως είπε η ίδια, μπλέχτηκε για πρώτη φορά σε αυτή την ιστορία, πριν από περίπου 1,5 χρόνο, όταν συνόδεψε τον Σπύρο Μαρτίκα στο καζίνο Λουτρακίου.

«Στην σουίτα του αρχηγού, η οποία ήταν και η καλύτερη του ξενοδοχείου, όπως μας ανέφεραν, η υποδοχή ήταν εγκάρδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου τον τεράστιο όγκο χρήματος, μας είπαν 5 εκατομμύρια ευρώ, πάνω σε ένα μεγάλο τραπέζι, επιδεικτικά απλωμένο μπροστά μας, μαζί με ένα τεράστιο πουγκί με 1.500 χρυσές λίρες. Κοιταζόμασταν και νιώσαμε άβολα. Μας καθησύχασαν».

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσπαθούσαν να εντυπωσιάσουν και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καλεσμένων τους. Το κάθε τι εκείνη τη νύχτα έδειχνε κι είναι πολύ καλά σκηνοθετημένο.

«Ο Σπύρος Μαρτίκας επέμενε να δώσει κάτι για το τραπέζι και δεν του επέτρεψαν ποτέ να πληρώσει το παραμικρό. Μετά από όλο αυτό το Σαββατοκύριακο συζητάγαμε συνέχεια για την πλύση εγκεφάλου που δεχθήκαμε για αυτή την επένδυση. Ο Σπύρος δεχόταν συνέχεια τηλεφωνήματα τόσο από τον υπαρχηγό όσο και από τον αρχηγό, που τον παρακινούσαν να επενδύσει».

Η στρατηγική του φερόμενου ως αρχηγού και του υπαρχηγού του, που πλέον έχουν προφυλακιστεί, είχε πετύχει απόλυτα. Σπύρος Μαρτίκας και Βρισηίδα Ανδριώτου, είχαν πειστεί να επενδύσουν. Η περιπέτειά τους έχει μόλις ξεκινήσει.

«Σκεφτήκαμε να δοκιμάσουμε με δικά μου λεφτά. Είχα 43.000€ και ο Σπύρος συμπλήρωσε 7.000€, που μου χρώσταγε. Πήγαμε στο ξενοδοχείο στην σουίτα. Ήταν ήδη εκεί ο υπαρχηγός, που φαινόταν λες και μας περίμενε, για να βγάλει πάλι από το σακίδιο του 500.000€, να τα επενδύσει… Φύγαμε από το καζίνο και είχα στα χέρια μου 55.000 €. Ο Σπύρος μου είπε ότι ο υπαρχηγός έφυγε με 550.000 € και όλο αυτό συνέβη μπροστά στα μάτια του».

Σπύρος Μαρτίκας και Βρισηίδα Ανδριώτου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας βρίσκονταν στα νύχια της οργάνωσης, την εποχή που οι δηλώσεις τους σε ΜΜΕ συνεχίζονταν. Το τότε ζευγάρι είχε γίνει γνωστό από το πέρασμά του, στο Survivor. Τα χρήματα που είχαν κερδίσει αποφάσισαν να τα ρισκάρουν.

Το αληθινό πρόσωπο της οργάνωσης

Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας έχουν καταγγείλει πως έχασαν 720.000 ευρώ από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Αυτά όπως λέει ο φαρμακοποιός, ήταν εκείνα που οργάνωσαν και τη ληστεία σε βάρος του. Το ίδιο βράδυ σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Το βράδυ μέσα από την κάμερα, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας. Ειδοποίησα την αδερφή του, για να μη ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα. Απόγνωση και απελπισία ξαφνικά σε όλη μας τη ζωή. Πανικός και τρόμος. Τα παράτησα όλα, πήρα το πρώτο αεροπλάνο και γύρισα αμέσως από τη Μυτιλήνη».