Νέος Κόσμος: Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονική επίθεση- Ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο

Όπως είπε άτομο που τον είχε ζήσει για χρόνια, μέσα από τα όσα έκανε, προσπαθούσε να γίνει αποδεκτός στον κύκλο του. «Είναι ένα παιδί, που έχει γενικά πολλά νεύρα. Επειδή δεν ήταν ψηλός, είχε κόμπλεξ και πάντα στις παρέες του τον κορόιδευαν. Γι’ αυτό και άρχισε εντατικά γυμναστήριο και πολεμικές τέχνες. Ήθελε να φαίνεται μάχιμος και να τον υπολογίζουν οι γύρω του. Γι’ αυτό και όπου έβρισκε αφορμή, έμπλεκε σε καυγά. Πλάκωνε ανθρώπους με οποιαδήποτε αφορμή μπορούσε να βρει» λέει χαρακτηριστικά.

Η αντίστροφη μέτρηση για το έγκλημα είχε ξεκινήσει λίγες ώρες πριν, όταν δράστης και θύμα διαπληκτίστηκαν στην οδό Φραντζή. Το επεισόδιο φάνηκε να λήγει, αλλά όπως φαίνεται, συνεχίστηκε έξω από γυμναστήριο. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν στιγμές από την καταδίωξη, που ολοκληρώθηκε όταν ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, σε δρόμο που οδηγούσε σε αδιέξοδο. Τα επόμενα δευτερόλεπτα χάνει τη ζωή του από τα διαδοχικά χτυπήματα του 29χρονου . Οι σκληρές εικόνες και οι αποκαλύψεις για τον 29χρονο κατηγορούμενο, έχουν κάνει ανθρώπους που τον γνώριζαν, να μιλήσουν για εκείνον.

Όπως αναφέρθηκε στο MEGA κατά τη διάρκεια της ιατροδικαστικής εξέτασης εντοπίστηκαν ίχνη στραγγαλισμού στον 58χρονο . Η σορός του άνδρα φέρει σημάδια γύρω από τον λαιμό, με όλα να δείχνουν, ότι ο 29χρονος τον έπιασε από τον λαιμό. Επιπλέον, στο πρόσωπο του άτυχου θύματος βρέθηκαν ίχνη πληγμάτων από γροθιές και τα χτυπήματα πάνω στο τιμόνι, στα χείλη, στα μάτια κι αλλού, ενώ είχε και ρινορραγία. Ακόμη είχε κατάγματα στον θώρακα και στα πλευρά.

Σε βάρος του 29χρονου δράστη ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το βίντεο άφηνε στον κατηγορούμενο ελάχιστα περιθώρια να αρνηθεί τη συμμετοχή του στο έγκλημα, καθώς όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο , ο 29χρονος Αλβανός κατάφερε στον 58χρονο τουλάχιστον 15 χτυπήματα μέσα σε μόλις 10 δευτερόλεπτα, με το θύμα εγκλωβισμένο στο αυτοκίνητό του να μην μπορεί να αποφύγει τις γροθιές στο κεφάλι.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την δολοφονική επίθεση στον Νέο Κόσμο με θύμα έναν 58χρονο, καθώς στην ιατροδικαστική εξέταση εντοπίστηκαν και ευρήματα που παραπέμπουν σε στραγγαλισμό.

Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας και πατέρας φίλου του 29χρονου

Αυτός ο άνθρωπος, που είχε εμπλακεί και παλαιότερα σε επεισόδια με οδηγούς, έμενε ελεύθερος παρά τις καταγγελίες σε βάρος του και τις συλλήψεις και πλέον βρίσκεται κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 58χρονου οδηγού. Ο 21χρονος φίλος του, που στο βίντεο ντοκουμέντο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται να ακολουθεί με άλλη μοτοσικλέτα και με ένα ακόμη άτομο σε αυτήν, την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος και ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, προσπαθεί όπως αναφέρει το στενό περιβάλλον του, να συνέλθει από τις εικόνες που έζησε.

Ο πατέρας του, επιμένει μιλώντας στo MEGA, ότι έπεσε θύμα εκβιασμού από τον 29χρονο. Η Αστυνομία, όπως λέει, δεν τον βοήθησε, αν και εκείνος την ενημέρωσε. Όπως είπε, είχε δώσει την συγκατάθεσή του πριν από περίπου 4 μήνες στον γιο του και στον 29χρονο, να πάρουν τη μοτοσικλέτα και ένα αυτοκίνητο που είχε στο όνομά του, καθώς ο ίδιος έλειπε από την Αθήνα. Ωστόσο όταν πριν από λίγο καιρό ζήτησε από τον 29χρονο να επιστρέψει τη μοτοσικλέτα και το αυτοκίνητο, τον εκβίασε απαιτώντας να του μεταβιβάσει τη μοτοσικλέτα, αλλιώς δεν θα του επέστρεφε το αυτοκίνητο.

«Ο συγκεκριμένος, ο (…), αυτός που προκάλεσε τον θάνατο του 58χρονου, πήγε μαζί με τον γιο μου και πήρε με τη συγκατάθεσή μου δύο μηχανάκια και ένα αυτοκίνητο, γιατί εγώ χρειάστηκε να λείψω επειγόντως. Από εκεί που τα είχα σταθμευμένα. Τα πήραν με την συγκατάθεσή μου με τα κλειδιά και δεν μου τα δίνανε, δεν μου τα επέστρεφαν για κανένα λόγο. Έχω καταθέσει πινακίδες. Το ένα από τα δύο μηχανάκια είναι δικό μου, στο όνομά μου, αυτό που οδηγούσε ο (…). Τα έχουν πάρει πριν από 4 μήνες, τα έχουν πάρει από εκεί που τα είχα σταθμευμένα» είπε χαρακτηριστικά.

Υποστηρίζει δε, πως έπεσε θύμα εκβιασμού από τον 29χρονο που κατηγορείται για το έγκλημα. Λέει πως ο γιος του, τον πρόδωσε σε αυτή την ιστορία, ενώ αφήνει αιχμές και για τη στάση που κράτησε η Αστυνομία. «Έχω προσπαθήσει τόσες φορές να επικοινωνήσω με Αστυνομία, έχει μιλήσει και η γυναίκα μου με την Αστυνομία, έχει πει τι γίνεται. Τις πινακίδες των τριών οχημάτων τις έχουμε καταθέσει πριν από 20 μέρες. Επειδή έβλεπα και δεν μπορούσα να συνεννοηθώ πλέον και καταθέσαμε τις πινακίδες. Και το Σάββατο που μίλησα εγώ μαζί με τον (…), του λέω “ρε φίλε τι θα γίνει; Να στείλω την γυναίκα μου να έρθει να δει το αυτοκίνητο, να δω σε τι κατάσταση είναι”. Και μου λέει “ξέρεις, θα μου μεταβιβάσεις το μηχανάκι για να σου δώσουμε το αυτοκίνητο”. Δηλαδή άρχισα και δεχόμουν απειλές από εκεί και πέρα», είπε ο πατέρας του 21χρονου.

Όσες φορές και αν προσπάθησε να πάρει πίσω τα δύο μηχανάκια και το αυτοκίνητό του, δεν έβγαλε άκρη, όπως μας λέει. Από ένα σημείο και μετά μάλιστα, υποστηρίζει πως ο 29χρονος γινόταν όλο και πιο προκλητικός.