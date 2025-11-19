Νέος Κόσμος: Γνώριζε πολεμικές τέχνες ο 29χρονος που σκότωσε στο ξύλο τον 58χρονο

Βίαιο ήταν το παρελθόν του 29χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι ήταν αυτός που ξυλοκόπησε άγρια τον 58χρονο που έχασε τη ζωή του μετά από καβγά που είχαν το βράδυ της Δευτέρας στον Νέο Κόσμο.

Μόλις έναν μήνα νωρίτερα, στα τέλη Οκτωβρίου, είχε τραυματίσει τρία άτομα σε άλλον καβγά πάλι στην περιοχή του Νέου Κόσμου. Τότε ο 29χρονος ήταν με τον πατέρα του σε φορτηγάκι στην οδό Μπακνανά, στο οποίο προσέκρουσε άλλο φορτηγάκι. Ακολούθησε καβγάς με τον 29χρονο να βγάζει κοπίδι και να τραυματίζει έναν 52χρονο, έναν 63χρονο και έναν 55χρονο.

Όπως έγινε γνωστό, μάλιστα, ο 29χρονος, ο οποίος είχε εμπλακεί τουλάχιστον άλλες 4 φορές σε καβγάδες στον δρόμο, ήταν γνώστης πολεμικών τεχνών και χτυπημάτων που μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον αποδέκτη τους.

Υπενθυμίζεται ότι αυτόπτης μάρτυρας είπε στο ΟΡΕΝ ότι το χέρι του 29χρονου «δούλευε σαν κομπρεσέρ, μιλάμε για ξύλο όχι αστεία... Πολύ ξύλο».

Τον σκότωσε στο ξύλο επειδή τον έκλεισε στο δρόμο

Τα όσα προηγήθηκαν πριν τον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου στον Νέο Κόσμο που μετά από λίγο κατέληξε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός περιέγραψε στους αστυνομικούς ο καθ’ ομολογίαν δράστης αλβανικής καταγωγής.

Όπως ανέφερε ο 29χρονος λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα της Δευτέρα, είχε πάρει το μηχανάκι ενός εκ των δύο Ελλήνων που προσήχθησαν στο πρωί και τη στιγμή που βρισκόταν κοντά σε ένα γυμναστήριο, το θύμα του έκλεισε, όπως είπε, τον δρόμο.

Τότε ο 29χρονος πήγε να του ζητήσει τον λόγο και ο 58χρονος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού και αποχώρησε από το σημείο. Ο συλληφθείς τον ακολούθησε με τη μηχανή και η συνέχεια είναι γνωστή. Τον ξυλοκόπησε τόσο άγρια που λίγο αργότερα ο άνθρωπος κατέληξε.

Να σημειωθεί ότι η ΕΛΑΣ έχει στα χέρια της βίντεο που δείχνει το θύμα να ψεκάζει τον δράστη με σπρέι πιπεριού.

Υπενθυμίζεται πως εκτός από τον ίδιο τον δράστη, έχει συλληφθεί και ο πατέρας του καθώς όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για κατ' οίκον έρευνα, αυτός προσπάθησε να κρύψει το μηχανάκι του γιου του. Κάτι που αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί με αποτέλεσμα να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες.