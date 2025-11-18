Νέος Κόσμος: Στα χέρια της ΕΛΑΣ βίντεο που δείχνει ψεκασμό με σπρέι πιπεριού- Ο 58χρονος κατέληξε από πνευμονικό οίδημα

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του 58χρονου οδηγού ταξί στον Νέο Κόσμο, ο οποίος υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από 29χρονο οδηγό μηχανής αλβανικής καταγωγής.

Ο 29χρονος, που συνελήφθη χτες (17.11.2025), ομολόγησε την επίθεση που οδήγησε στα σοβαρά τραύματα και τον θάνατο του 58χρονου μέσα στο αυτοκίνητό του. Παράλληλα, έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα και τα αίτια του ξέσπασμά του.

Όπως ανέφερε στις αρχές ο 29χρονος, πριν τον άγριο ξυλοδαρμό, δέχτηκε επίθεση από το θύμα το οποίο τον ψέκασε με σπρέι πιπεριού. Όλα συνέβησαν έξω από γυμναστήριο στην περιοχή, όπου οι δύο άντρες φέρεται να τράκαραν τα οχήματά τους, και έπειτα από μικρό επεισόδιο, ακολούθησε καταδίωξη και στη συνέχεια ο συλληφθέντας ξυλοκόπησε τον 58χρονο μέχρι θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ έχει στα χέρια της βιντεοληπτικό υλικό έξω από το γυμναστήριο στο Νέο Κόσμο, στο οποίο φαίνεται ο 58χρονος να ρίχνει σπρέι πιπεριού στον 29χρονο. Μάλιστα, το σπρέι πιπεριού βρήκαν και κατάσχεσαν οι αρχές μέσα στο όχημα του 58χρονου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 29χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο, ο οποίος έχει ιστορικό με επιθέσεις σε πολίτες, με τελευταίο τον ξυλοδαρμό ενός πολίτη στο κέντρο της Αθήνας πριν ένα μήνα. Παρόλο που είχε οδηγηθεί στην αστυνομία είχε αφεθεί ελεύθερος. Και οι άλλοι 3 συλληφθέντες έχουν ιστορικό για ληστείες, ξυλοδαρμούς και απειλές. Ένας εκ των συλληφθέντων είναι ο πατέρας του 29χρονος ο οποίος επιχείρησε να κρύψει την μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο γιος του μετά την επίθεση στον 58χρονο.

Από την άλλη είχε συλληφθεί και ο 21χρονος φίλος του δράστη, στον οποίο ανήκει κανονικά η μοτοσικλέτα. Ο ίδιος πήγε σε αστυνομικό τμήμα μετά από κλήση της ΕΛΑΣ, αφού από τις πινακίδες της μηχανής, το σύστημα εμφάνισε τα δικά του στοιχεία εξαρχής. Σύμφωνα με το Mega, το τρίτο άτομο που συνελήφθη φέρεται να μην εμπλέκεται στο επεισόδιο.