ΕΟΠΥΥ: Παράνομες συνταγογραφήσεις από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία με ζημιά 12 εκατ. ευρώ

Άλλη μια απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ αποκαλύπτεται έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού αλλά και η ελληνική αστυνομία.

Ειδικότερα πρόκειται για ένα νέο σκάνδαλο που προκάλεσε ζημιά ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ στον Οργανισμό και προκλήθηκε σύμφωνα με την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία.

Η υπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr διερευνάται τους τελευταίους μήνες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ οι οποίες στη συνέχεια συγκέντρωσαν όλα τα στοιχεία πριν ξεκινήσουν οι εντατικοί έλεγχοι. Έτσι όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο, σε ευρεία σύσκεψη που έγινε με τη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ.

Γεγονός που σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού με το οποίο ζημιώθηκε ο Οργανισμός, ενώ θα πρέπει επιπροσθέτως να καταβάλουν και το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε.

Παράλληλα η Διεύθυνση Φαρμάκου προανήγγειλε ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 γιατρούς και 80 φαρμακεία από τρεις δικογραφίες της οικονομικής αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που γιατροί και φαρμακοποιοί λειτουργούν σε βάρος του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλισμένων του. Μόλις πριν από λίγους μήνες είχε αποκαλυφθεί άλλο ένα αντίστοιχο σκάνδαλο με ζημιά 3,5 εκατ. ευρώ με εικονικές συνταγογραφήσεις.