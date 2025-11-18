Αγία Σοφία: Απειλές από νεαρό με αιχμηρό αντικείμενο- Ζητά χρήματα

Τρομοκρατημένοι εμφανίζονται οι κάτοικοι της περιοχής της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα, καθώς τις τελευταίες ημέρες ένας νεαρός Ρομά φέρεται να προσεγγίζει περαστικούς και κατοίκους, απειλώντας τους με αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να του δώσουν χρήματα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός κυκλοφορεί στους γύρω δρόμους και επιτίθεται αιφνιδιαστικά σε όποιον θεωρεί «εύκολο στόχο», γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και ανασφάλεια στη γειτονιά.

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο δράστης φέρεται να απείλησε ακόμη ένα άτομο, πριν τραπεί σε φυγή. Η αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.