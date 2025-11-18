Ν. Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού

Σε μία σύλληψη έχουν οδηγηθεί μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, για τον θάνατο του 58χρονου οδηγού στον Νέο Κόσμο, όπως όλα δείχνουν για μία παρεξήγηση στον δρόμο.

Ο 29χρονος Αλβανός ομολόγησε ότι τσακώθηκε με το θύμα για μία παρεξήγηση στον δρόμο. Βρέθηκε και βίντεο από το σημείο που ξεκίνησε ο διαπληκτισμός και ακολούθησε η καταδίωξη του θύματος.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως έδρασε μόνος του και έτσι οι άλλοι τρεις Έλληνες αφέθηκαν ελεύθεροι. Για έναν θα εξεταστεί αν θα κατηγορηθεί για κάτι ή όχι αφού το μηχανάκι ήταν ιδιοκτησίας του και το είχε δανείσει στον δράστη, ενώ για τον πατέρα του Αλβανού που αποπειράθηκε να κρύψει το μηχανάκι, θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα διωχθεί τελικά για υπόθαλψη ή όχι.

Το θύμα έχασε τις αισθήσεις του στην οδό Σουλιέ μετά τον ξυλοδαρμό που δέχτηκε και έπεσε σε σταθμευμένο όχημα. Έφερε εμφανείς μώλωπες και χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, ενώ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου κατέληξε από ανακοπή.

Σημειώνεται ότι ο Αλβανός δράστης είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για απείθεια και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ ο ένας Έλληνας για ληστείες.