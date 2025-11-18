Νέος Κόσμος: Μυστήριο με τον θάνατο 58χρονου

Μία ακόμη υπόθεση-θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 58χρονος φέρεται πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, ενώ λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 58χρονο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο ίδιος, λίγη ώρα μετά κατέληξε. Η αιτία του θανάτου του δεν είναι ακόμη γνωστή, ενώ οι γιατροί θεωρούν ότι κατέληξε από ανακοπή καρδιάς.

Εκτός αυτού, ο άνδρας έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο. Η αστυνομία να ερευνά το ενδεχόμενο ο άνδρας να δέχθηκε γροθιές από 2 άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα μηχανάκι.

Οι γείτονες ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο, σύμφωνα με το Mega.