Θεσσαλονίκη: Νταλίκα εμβόλισε χαλασμένο ΙΧ που ήταν στην άκρη του δρόμου -Χαροπαλεύει ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο έγινε νωρίς το πρωί της Τρίτης στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας, με τρία άτομα να παρασύρονται από νταλίκα που μάλιστα τους εγκατέλειψε.

Το τροχαίο στην Θεσσαλονίκη έγινε όταν τρία άτομα που εργάζονταν σε παρακείμενη επιχείρηση (ένας 47χρονος, η σύζυγος του και ο αδελφός της συζύγου), είχαν μόλις τελειώσει την εργασία τους και προσπαθούσαν να φύγουν με το αυτοκίνητο τους που είχε παρουσιάσει μηχανική βλάβη. Τότε μια νταλίκα παρέσυρε τον 47χρονο και τον εγκατέλειψε. Τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εχει πολλαπλά τραύματα και δίνει μάχη για τη ζωή του.

Ο οδηγός της νταλίκας διέφυγε από το σημείο με τις αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του ασυνείδητου οδηγού.